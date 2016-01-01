Big Chefs Tarabya’nın geçen sene kendi yorumuyla İstanbullulara kazandırdığı eski Tarabya Plajı, 6 Haziran’da 2016 sezonunu açtı. Şehrin yoğun temposundan, gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için İstanbul’un merkezinde, deniz, plaj ve tatil keyfini sunan Big Chefs Tarabya Plajı, haftanın her günü, 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Özel yemek ve içecek servisi, yanında taşımak istemeyenler için girişte ücretsiz plaj havlusu, buz gibi serinleten keyifli bir limonata ikramı, şahsi dolap, soyunma kabini ve duş alanı bulunan, 100 kişi kapasiteli Big Chefs Tarabya Plajı, deniz kenarı ve güneşlenme terası olarak iki bölüme sahip.
Kart sistemi ile sezonluk üyelik imkanı da sağlayan Big Chefs Tarabya Plajı, şehirde yazın, denizin, güneşin keyfini yaşamak isteyenleri bekliyor.
Hafta içi giriş: 75 TL – Hafta sonu giriş: 100 TL
Haziran – Eylül 2016 Sezonluk Kart: 1600 TL (20 giriş – hafta içi ve hafta sonu dahil)