Boğaz’da müziğin bir ‘Ada’sı var!

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Ada Bosphorus şehrin yeni müzik mekanı olarak kapılarını açtı

Mekan, 30 Mayıs Cuma akşamı Vokaliz konseri ile programına başladı. 7 haziran cumartesi akşamı ise Jehan Barbur’u ağırlayacak.



Kuruçeşme’de hizmet veren Ada Bosphorus’un müzik yönetmeni Aslı Atasoy, İstanbulluları Boğaz güzelliğini Ada Bosphorus konserleri ile taçlandırmaya davet ediyor. Atasoy “Kuruçeşme’nin yeni sanat ve müzik merkezi Ada Bosphorus kapılarını açtı. Harika konserlerle Boğaz manzarasının keyfini çıkartmak için güzel bir yere dönüştürdük. Kaliteli ses sistemi, güzel manzara, eşsiz konserlerle müzikseverleri bekliyor. Hafta içi daha jazzy ağırlıklı haftasonu sonu ise rock soundu Ada Bosphorus’dan İstanbul’a yayılacak. İstanbul’un yakından takip ettiği isimler Ada sahnesinde yer alacak.” diyerek herkesi davet etmeyi ihmal emiyor.



Ada Bosphorus, giriş katındaki Kitap ve cd ürünleriyle kitabevi olarak hizmet veriyor. Üstteki iki katı ise yeme ve içme alanı olmasının yanında canlı müzikler için ayrıldı. Her kat yaklaşık 150 ayakta ya da 80 oturmalı düzende kapasiteye sahip. Otopark sıkıntısı yok ve harika bir Boğaz manzarasına hakim.



Ada sahnesinde her hafta İstanbulluların yakından tanıdığı isimler sahneye çıkıyor. Sanatçılar Boğaz havasına güzellik katacaklar.

Muallim Naci Cad Öksüz Çocuk Sok No:1, 34345 İstanbul(0212) 263 9003