Hellmann’s Burger Fest’in tematik etkinliği ‘Hellmann’s Burger Fest Party Weekend’ 1 - 2 Ekim tarihleri arasında Zorlu Center’da gerçekleşiyor!

Hellmann’s Burger Fest kapsamında 23 – 30 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve Eskişehir’deki anlaşmalı noktalarda menü indirimlerinden faydalanacak olan burger severler; ‘Party Weekend’te ise doyasıya eğlenecek!

Hellmann’s Burger Fest Party Weekend’te tematik burger stantları, ünlü şeflerden workshop’lar, çıtır patates kızartması, iyi müzik ve birbirinden nefis soslar burger severleri bekliyor. Ayhan Sicimoğlu’nun sahne alacağı Hellmann’s Burger Fest Party Weekend’in biletleri Biletix’te!

