Cremeria Milano Kanyon’da

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Ev yapımı İtalyan dondurması üreten Cremeria Milano, farklı lezzetleriyle dondurma tutkunlarını Kanyon’a bekliyor

Orijinal İtalyan “Gelato” çeşitlerini İstanbullularla buluşturan Cremeria Milano, bu eşsiz tatları şimdi de Kanyon’da sunuyor. Cremeria Milano, bitter, tiramisu, bignolata, nutella gibi klasik hale gelen tatlarının yanı sıra taze mevsim meyvelerinden yapılan çilekli, şeftalili, kavunlu, karpuzlu, karadut- frambuazlı sorbeleri, menta (nane- çikolata), karamel, yoğurtlu, sakızlı, Hindistan cevizli gibi sütten yapılan çarpıcı tatları da mutlaka denemelisiniz.