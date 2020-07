Doğan Grubu’nun Bodrum’daki üç otelinin yönetimini Hilton üstlenecek.

Hilton ve Doğan Grubu, stratejik iş ortaklıkları kapsamında, Doğan Grubu’na ait otellerin yönetimini Hilton’a devreden yeni anlaşmalarını duyurdu. Bu duyuruya paralel olarak Türkiye’nin ilk LXR Hotels & Resorts tesisi olan LXR Susona Bodrum da misafirlerini ağırlamaya başladı. Bodrum’daki otellerin yenilenme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Doğan Grubu portföyünde yer alan 2 otel daha DoubleTree by Hilton markasıyla faaliyet göstermeye başlayacak.



Hilton Ülke Müdürü Armin Zerunyan, bu anlaşma ile Hilton’un Doğan Grubu ile uzun süredir devam eden ilişkilerini daha da güçlendirdiğini belirterek, “Bu üç harika oteli Hilton’un yönetimi altına almak bizim için büyük önem taşıyor. Bodrum sürekli gelişen bir destinasyon. Bundan sonra Bodrum’u ziyaret eden müşterilerimiz; lüks, üst segment ve aile dostu seçenekler arasında çok daha geniş bir portföyün keyfini çıkarabilecek. LXR Hotels & Resorts Collection kapsamında konuklarını ağırlayan ilk küresel pazarlardan biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu adımın Türkiye pazarının uluslararası pozisyonunu da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.



Doğan Grubu’ndan yapılan açıklamada ise; “Bodrum yarımadasında yer alan üç otel ve Hilton İstanbul Bosphorus’u tek bir iş ortağının yönetimi altında toplama kararıyla çok stratejik bir hamle yaptık. Bu hamleyle, Hilton ile başarıyla devam eden iş birliğimizi genişletmekten ve LXR Hotels & Resorts ile Türkiye’de lüks konaklama segmentine yeni bir marka sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” denildi.



Hilton portföyüne katılan oteller şunlar: Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts







Hilton’un bağımsız lüks tesislerini kapsayan markası LXR Hotels & Resorts’un Türkiye’deki ilk tesisi olan Susona Bodrum bugün kapılarını misafirlerine açıyor. Bodrum’un doğal güzelliklerine ve ruhuna sadık kalarak geliştirilen ve Ege sahillerine yepyeni bir lüks destinasyon kazandıran Susona Bodrum, şehir merkezine 6 kilometre mesafede yer alıyor. Özel plajı olan otel, dünya standartlarındaki lüks SPA’sı ve gurme yemek deneyimleriyle misafirlerine iç huzurlarını bulabilecekleri eşsiz bir ortam sunuyor.



Bulunduğu bölgenin çevresini korumaya ve yerel değerlere sahip çıkmaya odaklanan otelde geri dönüşebilir malzemelerin kullanımına ve yerel kaynaklara dayalı bir üretim anlayışı yer alacak. Türk mitolojisinde efsanevi bir su canlısı olan mistik Susona’nın adını taşıyan otel, turkuaz renkli sularla çevrili huzurlu bir yer olan Torba Koyu’nda yer alıyor. Tesisin mimarisi ve tasarımında su damlacıklarının sakinleştirici etkisinden esinlenilmiş. Otelde bulunan 76 oda, suit ve villanın tamamı denizden ilham alan bir iç mekân tasarımına ve panoramik deniz manzarasına sahip. Misafirler ayrıca, otelden bağımsız villalarda bulunan özel havuzların keyfini çıkarabiliyor. Tesiste bulunan 5 iskele ve deniz kenarında yer alan mekanlar, misafirlerin Ege Denizi’nin masmavi sularının tadını çıkarmaları için sayısız fırsat sunuyor. Bu mekanlar arasında meşhur Frankie İstanbul’un arkasındaki ekip ve Kaya Demirer’in Susona Bodrum’a özel hayata geçirdiği Frankie Beach Club ve Malva Restaurant, konuklara nefes kesen deniz manzarası eşliğinde gastronomik bir yolculuk imkanı sunuyor.



DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort

Bodrum Yarımadası’nda bulunan bu 277 odalı tesis, DoubleTree by Hilton markasına dahil olmadan önce tamamen yenilendi. Harika bir Ege Denizi manzarası sunan otelin aile dostu özel plajı da bulunuyor. Misafirler; fitness kulübü, SPA, yetişkin havuzları, günlük animasyonlar, spor aktiviteleri, su sporları, çocuk havuzları gibi olanakların yanı sıra gün boyu hizmet veren restorandan ‘her şey dahil’ olarak faydalanırken, İtalyan mutfağından ve deniz ürünlerinden oluşan alakart seçeneklerinin de keyfini çıkarabiliyor. Soğuk içeceklerinin keyfini kumların sıcaklığı içinden çıkarmak isteyenler ise Plaj Bar’dan faydalanabiliyor.







DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista

Şehrin merkezinde yer alan 92 odalı bu şirin tesis, Bodrum Kalesi’ne 1,5 kilometreden daha kısa bir mesafeden Bodrum Marina’ya bakıyor. Lüks restoranlara ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde olan otel, şık klasik dekoruyla Bodrum’un tarihi cazibesini temsil ediyor. Misafirler açık yüzme havuzunun kenarında dinlenmenin, saunada rahatlamanın ve SPA terapisinin keyfini çıkarabiliyor. Otel bünyesindeki yiyecek ve içecekler arasında sağlıklı, doyurucu ve vejetaryen seçeneklerin yanı sıra, terasta yemek keyfi sunan Havuz Bar ve Big Chefs bulunuyor.



Üç otelde de Hilton’un dünya genelindeki tesisleri için geliştirdiği sektör lideri temizlik ve dezenfektasyon programı Hilton CleanStay programı uygulanacak. Lysol ve Dettol’un üreticisi Reckitt Benckiser ve Mayo Clinic iş birliği ile geliştirilen Hilton CleanStay, misafirlerin otele giriş yapmalarından çıkışlarına kadar gönül rahatlığıyla daha temiz ve daha güvenli bir konaklamanın keyfini çıkarmalarını sağlıyor.



Hilton’un Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 70 oteli bulunuyor. Şirket geçtiğimiz günlerde dört yeni otel anlaşmasına imza attığını ve 25 tesisin de yapım aşamasında olduğunu duyurmuştu.