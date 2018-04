En İyi 10 Dondurmacı

İstanbul Life dergisi Haziran sayısında En İyi 10 Dondurmacı'yı seçti.

İşte Lezzet Dergisi Yayın Yönetmeni Emine Erdoğan, Esen Blake Hünal, Jale Balcı, Mahmet Yaşin ve Selin Kutucular'dan oluşan jürinin seçtiği en iyi dondurma adresleri...



Ali Usta

Moda’yla özdeşleşmiş bir isim. 13 yaşından beri dondurma yapan Ali Kumbasar’ın sırrı yıllarda gizli olsa gerek. Her gün 45 çeşit dondurma bulabilirsiniz. Üç, dört çeşit diyet dondurma da var. Bir kilo dondurma 40 lira, bir top dondurma 2.5 lira. Yaz kış açık olan adrese her gün 09.00-02.00 saatleri arasında uğrayabilirsiniz.

Tel: 0216 414 18 80



Cremeria Milano

Beyoğlu, Nişantaşı, Şaşkınbakkal ve daha dört adreste şubeleri bulunan dondurmacıda, ‘gelato’ ve ‘sorbetto’ olmak üzere iki tip geleneksel İtalyan dondurması üretiliyor. Balkabağı, sakız, incir, hurma gibi ülkemize özel çeşitleri de mevcut. Bir kilo dondurma 50 lira, bir top dondurma 5 lira. Her gün 10.00-02.00 saatleri arasında açık.

Tel: 0216 368 53 03