Bembeyaz örtülerle sade ama şık bir masa, Akdeniz mutfağı ve tadı damağınızda kalan lezzetler…

Kulağa hoş geliyor değil mi? Yaza özel bar atıştırmalıkları ve tatlılarla menüsünü zenginleştiren La Petite Maison, yaz akşamları için hoş bir alternatif olabilir. Tatlı menüsünün sunumları en az lezzetleri kadar iddialı. Fıstıklı cheesecake, çarkıfelek meyveli jöle ve meyveli tart gibi seçeneklerin yanı sıra unsuz kestaneli pasta, Hindistan cevizli ekler, beyaz çikolatalı vişneli ekler, Paris brest ve opera mutlaka denemeniz önerilen tatlılar arasında. Fransız mutfağının klasiklerinden Gillardeau istiridye ve siyah osetra havyarı ise bar atıştırmalıklarında öne çıkıyor.

La Petite Maison İstinye Park

Tel: (0212) 232 02 32







İtalyan kıyılarından bir esinti

Ristorante Portofino, Eataly İstanbul’un terasında yeniden hizmet vermeye başladı. Doğal patineli ahşap masaları, vintage sandalyeleri, şezlongları ve rengarenk yastıklarıyla kendimizi Portofino’da hissetmemiz an meselesi. Menüde neler mi var? Tabii ki deniz mahsulleri ile zeytinyağı, fesleğen, portakal ve limon karışımlı nefis yemekler, ev yapımı makarnalar, risottolar ve tatlılar.

Tel: (0212) 336 66 00