Galata'da yeni bir adres

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Robin's sade atmosferi ve lezzetli menüsü ile konuklarını bekliyor.

Şeflerin Fransız mutfağından yola çıkıp kendi tarzlarını yarattıkları menüsü, her an sürprizlerle dolu eğlence tarzı ve manzarası ile dikkat çeken “robin’s” kapılarını açtı. Yeşim Aslaneli ve Bilal Mert ortaklığında kurulan mekan, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Robin’s, giriş ve teras kısmı olarak iki farklı katta hizmet veriyor. Mekanın giriş katındaki sıcak atmosfer, nötr tonlardaki zemin ve duvar renkleriyle uyum sağlıyor. Kişinin kendini rahat hissedebileceği şekilde özel tasarlanan masa ve sandalyeler keyifli bir ortam sunuyor. Robin’s’in teras katında ise İstanbul’un güzel manzarası başrolde! Robin’s birçok parti ve etkinliğe de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.