Gaspar

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Karaköy'de açılan Gaspar, şehrin en yeni, en trend mekanları arasındaki yerini aldı bile.

Mekan dekorasyonuyla, mönüsüyle ve müzikleriyle iddialı. Balık yumurtasından, çilekli deniz tarağı salatasına kadar birçok lezzet sunan mekan, dekorasyonda kullandığı koyu renklerle "kış mekanı" hissi verse de yaz günlerinde de oldukça popüler. Mekanda ağırlıklı olarak indie çalıyor. Başlangıçlar 12-30 lira, ana yemekler 24-59 lira arasında.

Adres: Müeyyetzade Mah. Arapoğlu Sok. No:6 Karaköy/İstanbul

Tel: 0212 293 66 60