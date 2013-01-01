Gusto Chocolate Bursa

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Merkezi İzmir’de bulunan Gusto Chocolate‘nin, Bursa bayisi Gusto Chocolate-Miranil Çikolata 2013 yılının Mayıs ayında açıldı

İlk olarak 1991′de İzmir Alsancak’ta butik çikolata mağazasını açan Gusto Chocolate, bugün İzmir ve Bursa ile birlikte Bodrum, Ankara ve Adana’da da tat sunmaya devam ediyor.



Ürünlerinin tamamı el yapımı olup, gerçek şeker kullanılarak üretilmekte. GDO, glikoz, gluten içermeyen çikolataların yanı sıra, badem ezmesi, badem kurabiyesi de ürün gamlarında yer almakta.



Special çikolata çeşitleri, marzipan, madlen, drajeler, lokumlu çikolata, kutulu ürünler, söz ve nişan çikolataları, nikah şekerleri, bebek çikolatası ve baby shower ürünleri ile butik çikolata ve şekerleme lezzetleriyle hem bireysel hem toptan ürün satışı yapan Gusto Chocolate‘ın kısa zaman içinde İstanbul bayiliği de açılacak.