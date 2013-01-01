Hüsnü Ala Cafe Restaurant

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Tarihi yarımadanın en güzel noktalarından birinde hizmet veren Hüsnü Ala Cafe Restaurant, Süleymaniye’den Haliç’e muhteşem panoramik manzaraya sahip bir adres

Türk ve dünya mutfaklarından özel tatlarıyla dikkat çeken zengin menüsü, şefleri Ayvaz Akbacak‘ın deneyimi ve denetiminde hazırlanmakta. Menüde deniz ürünlerinden İtalyan makarna, risotto, pizza çeşitlerine, Meksika yemeklerinden Ege mutfağı lezzetleri ya da Güneydoğu Anadolu kebaplarına yok yok. Her damak tadına seslenebilen bu menüye yine zengin bir kahvaltı seçenekleri de eşlik ediyor. Alkolsüz olarak hizmet veren Hüsnü Ala‘da isteğe göre nargile çeşitleri de mevcut.



Restorana ait özellikler web sitesinde şöyle veriliyor:

“Nitelikli ve hünerli mutfak takımıyla İstanbul’un tarihi ve turistik yarımadasında Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunan Hüsn-ü Ala Cafe Restaurant, 800 kişilik terası, 500 kişilik kapalı alanı ve 150 araçlık otoparkı ile Temmuz 2013’te kapılarını açtı.



Sabah 08:30’da açılan cafe restaurantımızda güne muhteşem bir manzara ve özel kahvaltılarla başlayabilir, gece 00:00’a kadar lezzetli yemekler, nargile ve kahve çeşitlerimizle unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Ayrıca Lig TV ve D Smart’ta yayınlanan tüm futbol karşılaşmaları ve spor organizasyonlarını da izleyebilirsiniz. Tarihi yarımadada eşsiz bir manzara, manzara eşliğinde keyifli bir mola, Hüsn-ü Ala…“