Jazz eşliğinde brunch

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Sırçacı14’ten hafta sonlarına özel jazz eşliğinde brunch keyfi!

Geleneksel yemekleri modernleştirdiği kendine has menüsünü DJ Ömür Sarı ve Altan Balgır’ın eşsiz müzikleriyle harmanlayan Sırçacı14, hafta sonu kahvaltılarını bir eğlenceye dönüştürüyor.



Sahil şeridine yepyeni bir tarz ve eğlence getiren Yeniköy’ün en samimi ‘mahallelisi’ Sırçacı14, Cumartesi ve Pazar günlerine özel sunduğu brunch ziyafetini, DJ Ömür Sarı’nın iyi hissettiren müzikleriyle bütünleştirerek haftanın yorgunluğunu unutturuyor.



Her Cumartesi ve Pazar günleri, 09:00-16:00 saatleri arasında sunulan ‘Mıhlama’dan ‘Eggs Benedict’e, ‘Sörfçünün Rüyası’ndan ‘Yumurtalı Ekmek’e, ‘Antep fıstıklı Sırçacı14 Katmeri’nden ‘Izgara İstiridye Mantarı’na kadar sayısız lezzet, keyif düşkünlerini Sırçacı14’te bekliyor. Dünyanın çeşitli şehirlerinden özenle seçilmiş rengarenk demliklerinde sunulan 5 çeşit çayın özel harmanından oluşan demleme çaylar, hem göze hem de damağa hitap ediyor. FG 93.7’nin başarılı DJlerinden Ömür Sarı’nın Lounge, Nu Jazz, Smooth Jazz, Punk, Trip Hop ve House tarzında özenle seçtiği müzikleri, hafta sonuna enerji katıyor.



Geniş kahvaltı menüsü, kişiye özel kokteylleri, müzik seçimleri ve sıcacık atmosferiyle kısa sürede büyük beğeni toplayan Sırçacı14, sabah kahvaltısından geceye uzanan yolculuğuyla Yeniköy’ün aranılan adresi oluyor!