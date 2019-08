Biraz şımarmak sizin de hakkınız değil mi? İster hafta arası olsun ister hafta sonu; rengarenk, iştah açıcı bir kahvaltı menüsüyle günün geri kalanı için harika bir başlangıçtan kendinizi mahrum etmeyin.

Çınaraltı Aile Çay Bahçesi

İstanbul’un en güzel semtlerinden Çengelköy’deki Çınaraltı’nda otururken hem mahalle kültürünün sıcaklığını bulacak hem de Boğaz havasının tadını çıkaracaksınız. Ayrıca dışarıdan yemek getirilmesine izin veriliyor.

Tel: (0216) 422 10 36





Beyaz Fırın Suadiye

Beyaz Fırın Suadiye, Beyaz Fırın’lar içinde en büyük olanı. Zengin bir kahvaltı menüsüne sahip ama iki kişilik kahvaltı tahtası herkesin favorisi olmaya aday. Kahvaltı servisi hafta içi saat 12.00’de, hafta sonu ise saat 16.00’da sona eriyor.

Tel: (0216) 464 20 00





The House Cafe Ortaköy

“Hafta sonu Ortaköy bir gelenektir” diyorsanız önerimiz The House Cafe. Deniz kenarında, şık, rahat ve keyifli. Avokado&mozzarella kahvaltı tabağı ve The House Gronola favorilerimiz arasında.

Tel: (0212) 227 26 99





Keyifli anlar

Yaratıcı sunumları ve doyurucu porsiyonlarıyla Akaretler Sıraevler’in sevilen lezzet duraklarından biri olan White Mill Cafe, modern çizgilerle dekore edilen salonlarında ve geniş bahçesinde, yemyeşil ağaçların gölgesinde misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor. Senem Cimilli Gürler ve Özlem Özgür Bükülmez tarafından kurulan mekanın mutfağı, Şef Muammer Güngör’e emanet. Narenciye soslu ot salataları, taco çeşitleri, zeytinyağlı lezzetler ve kokteyller yazın favorileri arasında. Nefis bir bahçede kahvaltı etmek isterseniz geniş bir kahvaltı menüsünün sizi beklediğini unutmayın.

Tel: (0212) 292 38 95