Kavak Kılçıklı Balık Restaurant

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Sarıyer’in en güzel yeri Rumelikavağı’nda henüz yeni açılan Kavak Kılçıklı Balık kısa sürede lezzet tutkunlarının uğrak yeri oldu

Kavak Kılçıklı Balık, balık severlerin tutkunu olduğu taze balık çeşitlerini ve birbirinden leziz mezeleri yılların deneyimiyle, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde müşterilerine sunuyor. Mevsimine göre her zaman taze balık bulunduran Kavak Kılçıklı Balık; meşhur balık eriştesi, kendine has mısır ekmeği, kalkan tandırı ve dondurmalı sıcak irmik helvası ile müşterilerini özel hisettirmeyi başarıyor. Kavak Kılçıklı Balık Restaurantı davet veya toplantılarınız için d tercih edebilirsiniz. Deniz manzarasını ayaklar altına seren terası ile konuklarına farklı sayıdaki organizasyonlar için özel alternatifler sunuyor. 200 kişilik ahşap ile özel olarak dekore edilmiş iç mekanı ile 175 kişilik terası serin yaz akşamlarının vazgeçilmezleri arasında...

