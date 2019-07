Yaz boyu şehrin buluşma noktası olacağının sinyallerini veren mekanlar...

Bebek’in yeni sakini

Bebek, Cevdetpaşa Caddesi üzerinde açılan Patio, samimi atmosferi ve avlusundaki limon ağaçlarıyla çok keyifli bir mekan. Patio’nun menüsü Ege ve Akdeniz ağırlıklı. Izgara kuşkonmaz, vegan bowl ve avokado salatası menüde yer alan sağlıklı seçenekler arasında. Feta kadayıf, atıştırmalık tabağı, ördek&mantar pizzette ise mutlaka denenmesi gereken lezzetler.

Tel: (0212) 257 57 70



Leziz ve sağlıklı

Yaz menülerinin vazgeçilmezleri arasında rengarenk salatalar ve hafif atıştırmalıklar var. Hem göze hitap ediyorlar hem de çok lezzetliler.





Mezzaluna’nın menüsünde hafif bir yaz alternatifi olarak sunulan iştah acıcı rucoletta salata; bebek roka, parmesan peyniri ve güneşte kurutulmuş domates ile hazırlanıyor.

İstinyePark Tel: (0212) 345 55 00





BigChefs’te smoothie kaseler ile güne başlamak isteyenler, yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler ve sağlıklı çekirdeklerden oluşan yeşil smoothie veya yine yoğurt, çilek, muz gibi meyvelerin yer aldığı pembe smoothie’yi tercih edebilir.

Tünel Tel: (0212) 251 71 80





Akaret’lerin en sevimli mekanlarından biri olan White Mill, alt kattaki güzel bahçesiyle şehrin içinde gizli bir vaha gibi. Narenciye soslu ot salataları ve her gün değişen zeytinyağlı lezzetleriyle favoriniz olabilir.

Tel: (0212) 292 28 95





Kafi

Mehmet Davran’ın işletmeciliğini üstlendiği Kafi Alaçatı, ocakbaşı menüsünün yanı sıra Alaçatı’nın zeytinyağlı yemekleriyle de konuklarına lezzetli saatler vadediyor. Mert Davran ve Müge Zümrütbeli ile haftanın altı gecesi canlı müzik var.

Tel: (0546) 710 00 00



Esnaf on the beach

Denizi, güneşi, kumu dışında lezzetleriyle de oldukça iddialı. Çeşme Altınkum’da açılan Esnaf on The Beach’te ıstakozlu makarnadan Pekin ördeğine, enginarlı antep fıstıklı cacıktan havyarlı patatese kadar zengin bir menü sizi bekliyor.