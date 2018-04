Kışa özel lezzetler

Big Chefs’in mevsime özel yenilenen menüsündeki çorba lezzetleri soğuk günlerinizi keyifli tatlarla ısıtıyor!

Günün her saatine, her damak tadına ve her zevke uygun lezzetler sunan Big Chefs, menüsünü kışa özel tatlarla yeniledi. Büyük Şefler’in yeni menüsünde, annenizin sıcacık çorbasını aratmayacak lezzetler bulacaksınız. Big Chefs usulü, soğuk havaların vazgeçilmezi “terbiyeli tavuk çorba” hem besleyici, hem de oldukça lezzetli bir tercih olarak bu kışın favorisi… “Pazılı mercimek çorbası” ise içinizi ısıtan, benzersiz lezzetiyle keyfinize keyif katacak çok özel bir seçim!