La Vie En Rose

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Sarıyer Yeniköy’de dünya mutfağından özel tatlarla ve keyifli bahçesiyle hizmet sunan La Vie En Rose, sevdiklerinizle hoş vakit geçirebileceğiniz bir adres

Restoran, pastane, fırın konseptlerinde lezzet sunan mekanın menüsü hayli zengin ve seçkin. Dünya mutfaklarından, özellikle İtalyan, Fransız, Akdeniz tatlarının ağırlıkta olduğu bu menünün spesiyalleri de oldukça fazla. Önce gözlemeden granolaya geniş bir kahvaltı seçeneği sunan La Vie En Rose‘da Cafe de Paris soslu bonfile, chicken Milanese, beşamel soslu bolonez linguini, porçini mantarlı soğan risotto, fırında somon ve mekana özel bir sulu köfte yemeği “survivor” gibi sadece burada keşfedebileceğiniz lezzetler mevcut. Yemeklerine eşlik edecek, yine oldukça geniş seçeneklerde alkollü (Şarap, şampanya vs.) ya da alkolsüz (Çay çeşitleri, Türk ve İtalyan kahve çeşitleri, meyve suyu vs.) içecekleriyle gerçek bir damak keyfi sunuyor. Zarif bir anlayışla dekore edilmiş iç mekanı ve de yemyeşil bahçesiyle La Vie En Rose, özellikle hafta sonu brunch veya kahvaltıları için memnun kalacağınız çok hoş bir mekan.