Karaköy’de yar alan Tükkan, günün her saatine keyifle eşlik eden bir mekan.

İstanbul’un köklü ve tarihi semtlerinden Karaköy’de misafirlerini ağırlayan Tükkan, ilk bakışta sanat galerilerini anımsatan dekorasyonu, ardından iştah kabartan lezzetleri ve kokteylleri, DJ’lerin ağırlandığı, sokaklara taşan eğlenceli partileri ile dikkat çekiyor.





Selim ve Nedim Diker kardeşlerin, damaklarda iz bırakan lezzetleri fark yaratan tasarımlarla buluşturma fikri, Aylin Elif Tunaz’ın yaratıcı dokunuşları ile hayat bularak Tükkan’ın özgün ruhunu oluşturmuş. Tükkan’ın en ilgi çeken özelliklerinden biri de mühendis kardeşlerin yaratıcı fikirleri ile hayat bulan tasarımların ve dekorasyonda yer alan objelerin satın alınabiliyor olması… Su borularından, çırpıcılardan, kovalardan tasarlanan aydınlatmalar, aklınıza gelmeyecek parçalarla şekillenen masalar ve sandalyeler; bu Tükkan’da gördüğünüz ve beğendiğiniz her şeyi satın alabiliyor, kendinize özel yaklaşımlarla sipariş verebiliyorsunuz.



Adres: Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Mumhane Caddesi,

No: 34 Karaköy - İSTANBUL

