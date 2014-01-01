Lotus Kahvaltı Evi & Gurme ve Şarküteri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ortaköy’de yakın zaman önce açılan Lotus Kahvaltı Evi, şarküteri ve gurme ürünler sunan özel bir adres

Cafe bölümü ile leziz bir kahvaltı keyfi sunan mekan, zengin peynir çeşitleri, kahvaltılık, salam, sosis gibi şarküteri ürünler yanısıra, ithal içki çeşitleriyle de dikkat çekiyor. Ayrıca bonfile, pirzola, külbastı, beef, antrikot gibi ızgara-steak çeşitleri, köfte, dünya mutfaklarından tavuk çeşitlemeleri, makarna, salata, burger-tost-sandviç seçeneklerinin de yer aldığı ana yemek menüsü de gayet iştah açıcı. Ünlü isimlerin de uğrak noktası olan Lotus‘un kurucuları, bu özel lezzet durağını şöyle tanıtıyorlar…

Lotus Kahvalti Evi Ortakoy“Lotus Şarküteri & Gurme ve Kahvaltı Evi, uzun süreli planlama, araştırma ve hedefler doğrultusunda 2014 yılında Ortaköy’de siz değerli müşterilerimizin hizmetine açılmıştır. Bizler; “kalite ve iyi hizmet” anlayışının işletmemizin geleceğine bir yatırım olduğununun bilincindeyiz. Bu anlayış çerçevesinde işletmemiz, kuruluş aşamasından itibaren kalite ve sağlık bilincini en üst düzeyde ilke edinmiştir. Bu sebeble, en iyi ürünleri sizlerle buluşturabilmek ve size verdiğimiz değeri en üst düzeyde hissetirmek bizim hizmet anlayışımızın vazgeçilmez parçasıdır. Lotus ailesi olarak, uzun vadeli işletme politikamız gereği bu anlayış içersinde hareket etmekteyiz. Kalite politikamızın ve misyonumuzun daha da artarak geliştirmek adına, siz değerli müşterilerimizin taleplerinin ve düşüncelerinin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Değerli müşterilerimizin istek ve talepleri bizim vizyonumuzun en temel öğesidir.”



