Eataly İstanbul, Nutella işbirliği ile hayata geçirdiği yeni projesinde tüm Nutella tutkunlarını bir araya getiriyor.

Eataly’nin Executive Şefi Claudio Chinali’nin Nutella ekibi ile birlikte hazırladığı Nutella Cafe’nin menüsünde her zevke hitap eden ve farklı kültürlere ait mutfakların vazgeçilmez öğelerinin de kullanıldığı pek çok farklı tarif bulunuyor. İtalya’nın geleneksel ev yapımı kurabiyesi üzerinde Nutella ile hazırlanan Bacio Di Dama con Nutella, Nutella tutkunlarının favorisi olurken, ahududu ile servis edilen içi Nutella dolgulu tart Tartelletta con Nutella, meyveli tatlı sevenlerin ilk tercihi oluyor.

Sevilen tatların Nutella ile yorumlandığı lezzetler de Nutella Cafe menüsünde yer alıyor. Türk kültürünün en lezzetli sokak yiyecekleri arasında yer alan kağıt helva arasına sürülmüş Nutella ile servis edilen Wafer con Nutella ile çocukluğunuza dönerken, bir tarafı tamamen Nutella, diğer tarafı ise krema ile kaplı geleneksel Roma usulü çörek Maritozzo con Nutella sizi İtalya sokaklarına sürükleyecek. Cannoli con Nutella ise Sicilya’nın geleneksel tatlısı cannolinin ricotta ve Nutella dolgusu ile damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakacak. Eğer klasiklerden vazgeçmem diyenlerdenseniz, menüde sizin için de lezzetli alternatifler bulunuyor. Simit con Nutella ve taze kruvasan; Croissant con Nutella ile waffle ve krep çeşitleri de klasik tatlar sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.