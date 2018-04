Ortaköy Bodrum Restaurant Café’den annelere özel!

Anneler Günü brunch’ı ücretsiz Boğaz turuyla taçlanıyor

1990 yılından bu yana Ege’nin rafine tatlarını misafirleriyle buluşturan Bodrum Restaurant Cafe, anneler kadar zarif bir sürpriz hazırladı.

Bodrum Restaurant Cafe; Anneler Günü’ne özel lezzetlerle donatacağı brunch’ına katılan misafirlerine, ücretsiz olarak düzenleyeceği Boğaz turuyla unutulmaz bir gün yaşatacak.

24 yıldır Egeli lezzetlerin değişmez adresi olan Bodrum Restaurant Cafe, annenizle denize karşı yapacağınız brunch’ın ardından düzenleyeceği muhteşem Boğaz turuyla, keyfi doruğa çıkarmaya hazırlanıyor. Ortaköy vapur iskelesinde yer alan Bodrum Restaurant Cafe, yaşattığı lezzet deneyimlerine bu sefer farklı bir dokunuş katıyor. Anneler Günü için özel bir program hazırlayan mekan, denize karşı tadılacak brunch lezzetlerinin ardından, anneleri ve onlara bu anlamlı günde eşlik eden aileleri ücretsiz Boğaz turunda ağırlayacak. Damağınızda Bodrum Restaurant Cafe’nin eşsiz lezzetlerinin izi, burnunuzda Boğaz’ın tazelik dolu kokusuyla unutulmaz anlar yaşamak ve annenize en az onun kadar özel bir armağan vermek için yerinizi hemen ayırtın.



Bodrumlu lezzetler iştah açıyor, özel günlerin ilk durağı oluyor

1990 yılından bu yana hizmet veren Bodrum Restaurant Cafe’nin menüsünde hafta sonu kahvaltılarının yanı sıra günün her saatine lezzet katan soğuk başlangıçlar, dumanı üzerinde doyurucu ara sıcaklar, mevsiminde yakalanan taptaze balıklar ve Ege’nin halis zeytinyağının aromasıyla bütünleşen özgün salata çeşitleri yer alıyor. Menüde et severler de unutulmuyor ve deniz ürünlerindeki ustalık, beyaz ve kırmızı et çeşitlerinde de kendini gösteriyor. Mekanın hafta sonu kahvaltıları da en az öğle ve akşam yemekleri kadar leziz. Taze ve yöresel kahvaltılıklar, İstanbul’un kusursuz manzarasına karşı tadılarak etkisi uzun süre damaklardan ve hafızalardan silinmeyecek bir deneyim sunuyor. Bodrum Restaurant Cafe’nin mutfağında herkesin damak zevkine uygun bir tat bulmak mümkün. Özel günlerin aranılan mekanlarından olan Bodrum Restaurant Café, ekonomik menüsü ve lezzetten ödün vermeyen anlayışıyla misafirlerini bekliyor.