Pioppo Gelato

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Yakın zaman önce Bodrum Yalıkavak Palmarina’da açılan Pioppo Gelato, leziz İtalyan dondurmaları ve tatlı çeşitleri ile Bodrum tatilcilerinin uğrak noktalarından biri konumunda.

Pioppo Gelato’da İtalyan şeflerin yaptığı birbirinden güzel ve doğal malzemeli dondurmaların yanı sıra, Frozen Yogurt, Tiramisu, İtalyan usulü Profiterol, Cheesecake, Waffle, Pizza Waffle ve birbirinden leziz kahve çeşitleri sunuluyor. Bu harika tatların en önemli özelliği ise, tümünün Pioppo Gelato bünyesinde hazırlanıyor olması. Bodrum bölgesinin en taze meyvelerinden yapılan sorbeler ve daha önce tatmadığınız lezzette hazırlanan bitter çikolatalı, vanilyalı, bal bademli ve İtalyan karamelli dondurmalar, Bodrum Yalıkavak Palmarina’da ki bu keyif noktasının vazgeçilmezleri.



Pioppo Gelato’nun baş ustası Roberto, yaz sıcağında dondurma özlemi çekenler için, her gün farklı bir lezzet hazırlayarak konuklarını şımartmayı hedefliyor. Bodrum yarımadasının en gözde bölgesi olan Yalıkavak’ta Palmarina Yat Limanı’nda ilk şubesini açan Pioppo Gelato’nun hedefi yazlık mekanların ve tüm kıyı şeridinin vazgeçilmez damak tadı olmak. Yatlar için özel siparişler de hazırlayan Pioppo Gelato, yöreden topladığı her türlü taze üründen dondurma üretebiliyor. Bu özel siparişlerin, menüde bulunması gerekmiyor. Talep edilmesi, hazırlanması içi yeterli! Bu nedenle Pioppo Gelato’nun logosunda “Make Your Own Gelato” yazıyor.