Plus Kitchen

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Sağlıklı doğal lezzetler konseptiyle hazırlanan zengin menüsüyle Plus Kitchen, “sağlıklı olan şeyler lezzetsizdir” ön yargısını kıran ve keşfedilmesi gereken bir adres

Şişli Trump Towers ve Maslakno/1 Ofis Plaza‘da Türk ve dünya mutfaklarından lezzetleri organik ve doğal ürünlerle, kalori hesaplarıyla hazırlayıp sunan Plus Kitchen, bu özelliği ile diyet ve detoks programı uygulayanlar için de leziz seçeneklere sahip. Menüsünde yer alan atıştırmalık, çorba, kahvaltı, meze, salata, tost, wrap, tatlı ve soğuk-sıcak içeceklerin tümü doğal malzemelerle hazırlanıp, cam kap ve şişelerde sunulmakta. Dükkan bölümü ile bu lezzetleri evinize de götürebiliyorsunuz.



Plus Kitchen Trump TowersPlus Kitchen ekibi, yaşama bakışlarını ve yeme-içme kültüründeki duyarlılıklarını şu kelimelerle ifade ediyor…



“Plus Kitchen;

Sağlıklı ve lezzetli yemek, içmek isteyenlere adanmış,

Doğal yaşam kültüründen esinlenerek,

Farklı tasarım üsluplarından beslenen,

Çevresine duyarlı,

Özgün ve ilham verici bir deneyim vaat eden,

Amatör ruh ile çalışan

işine sevdalı bir ekibin atölyesinden çıkan,

Bir yaşam tarzıdır.”