menu

close

menu

close

menu

close

Robin’s Galata

Robin’s. Galata Kulesi’nin büyülü manzarası eşliğinde özel bir yemek ayrıcalığı yaşamak isteyenler için eşi az bulunur bir adres
Zarif ve sofistike yemek anlayışıyla fine-eating konseptini benimseyen Robin’s, Fransız mutfağı teknikleriyle, şefin kendi tarzını yansıttığı; kahvaltı, öğle ve akşam menüsünün yanında özel olarak hazırladığı tadım menüsü ile de konuklarını en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyor. Mevsimlere göre hazırlanan tadım menüsünde; veloute, levrek, pırasa, karides, ahtapot, ördek, kuzu karski, sorbet gibi lezzetler ile beraber her yemeğin yanında özenle hazırlanan şarap eşleşmeleri ile de adeta bir lezzet şöleni yaşatıyor. Fransız yemeklerinden oluşan a la carte menüsünün yanı sıra sunduğu “Şefin Tadım Menüsü” lezzet düşkünlerinin damaklarında iz bırakıyor.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler