Robin’s. Galata Kulesi’nin büyülü manzarası eşliğinde özel bir yemek ayrıcalığı yaşamak isteyenler için eşi az bulunur bir adres
Zarif ve sofistike yemek anlayışıyla fine-eating konseptini benimseyen Robin’s, Fransız mutfağı teknikleriyle, şefin kendi tarzını yansıttığı; kahvaltı, öğle ve akşam menüsünün yanında özel olarak hazırladığı tadım menüsü ile de konuklarını en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyor. Mevsimlere göre hazırlanan tadım menüsünde; veloute, levrek, pırasa, karides, ahtapot, ördek, kuzu karski, sorbet gibi lezzetler ile beraber her yemeğin yanında özenle hazırlanan şarap eşleşmeleri ile de adeta bir lezzet şöleni yaşatıyor. Fransız yemeklerinden oluşan a la carte menüsünün yanı sıra sunduğu “Şefin Tadım Menüsü” lezzet düşkünlerinin damaklarında iz bırakıyor.