Sabah kahvenizin ikincisi Gloria Jeans’ten

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Sabah kahvenizi nasıl alırsınız? Karar veremediniz mi; ya da tek kahve sizi kesmedi mi? Öyleyse sizin sabah durağınız kesinlikle Gloria Jeans Coffees olmalı.

Kahve sohbetlerinin en keyifli adresi Gloria Jean’s Coffees, saat 09.00 ile 12.00 arasında aldığınız her kahvenin ardından ikincisini ikram ediyor. GloriaJeans’te CafeLatte&Cake kampanyası da sürüyor; bu eşsiz ikilinin fiyatı ise 9.75 lira.

Kahve sohbetlerinin en keyifli adresi olan Gloria Jean’s Coffees, lezzetin ve keyfin tadını çıkarmak isteyen tüm konuklarını konforlu mağazalarına bekliyor.