İsmini Rönesans dönemindeki bir danstan alan, dekoru ve konseptiyle fark yaratan The Galliard, 12 Haziran Perşembe günü, saat 20.00'da gerçekleşecek olan "Yaza Merhaba Partisi"nde, salsa ve tumbanın usta isimleri "Gülseren Yıldırım Gomez'' ve Kolombiyalı orkestra şefi "Luis Ernesto Gomez''i ağırlıyor.Kokteylleri, özel sunumları ve barda keyifle yemek yeme ayrıcalığı ile Türkiye'deki bar konseptine yeni bir bakış açısı kazandıran, Etiler'in popüler adresi The Galliard, yaz sezonunu, eğlenceli ve ritmik bir partiyle karşılıyor.