Moda Burnu'ndaki ''Bant Mekan'' genelde hafta içleri bazen de hafta sonları herkese açık.

Kapılarını ilk kez 2013 şubatında açan Bant Mekan bahar aylarıyla beraber konseptinde çeşitli değişikliklere gitti. Mekana gelenlerin çalışabilecekleri, bir şeyler okuyabilecekleri daha sakin bir düzenlemeyle yeniden oluşturulan dekorlar ortama yeni bir soluk getirdi. Ayrıca geniş bir yelpazeye sahip olan çay ve kahve seçenekleriyle birlikte farklı atıştırmalıklar da bulabileceğiniz Bant Mekan’da etkinlikler de devam ediyor. Geçtiğimiz haftasonu açılan ve 15 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek olan Oscarlar sergisi, Bant Mekan’ın yenilenmiş halini görmek için iyi bir sebep olabilir!

Mekanın adresi: Moda Mektebi Sokak, No: 16/A, Zeynep Apartmanı, Moda, Kadıköy, İstanbul

Türlü etkinlik,sergi,konser ve film gösterimlerine ev sahipliği yapan Bant Mekan son günlerin en popüler duraklarından.