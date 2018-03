Yılın son ayında her yerde festival havası hakim. Sanata kayıtsız kalmayın, koca bir yılı sanatla kapatmanın keyfine varın.

Vadi'nin yenisi

Etiler’in gözdelerinden The Galliard Brasserie, kısa süre önce Vadistanbul’da açılan şubesinde de tadına doyamadığımız lezzetlerinden taviz vermiyor. Dilerseniz dev ekranında maç izleyebilir, kahvenize eşlik etmesi için enfes tatlılarından seçebilir ya da açık mutfağın önüne yerleştirilen taş fırın ve kömür ateşli ızgarada lezzetlerinin sırrını keşfe çıkabilirsiniz. Kadayıfta karides ile kaz etli ve porçini mantarlı risotto menünün öne çıkan lezzetleri ama siz siz olun etli pazı sarmayı denemeden çıkmayın.

Tel: 444 0 233







Filmlerin yolculuğu başlıyor

Ankara Sinema Derneği’nin her yıl düzenlediği Gezici Festival, bu sene 1-7 Aralık tarihleri arasında 23’üncü kez yolculuğa çıkacak. 8-11 Aralık’ta Sinop’ta konaklayacak ardından 12-14 Aralık’ta Kastamonu’ya uğrayacak. Festivalin değişmeyen bölümlerinden Dünya Sineması İran’dan Çin’e, Filistin’den Meksika’ya değişik coğrafyaların yapıtlarını bir araya getirecek. Ulusal ve uluslararası festivallerde beğeni toplayan filmleri Türkiye 2017 bölümünde izleyebilirsiniz. Kısa Filmler ve Çocuk Filmleri gösterimleri her yıl olduğu gibi yine ücretsiz. Ercan Kesal’ın Sinemanın Gücü ve Sinemada Adalet-Vicdan Olgusu başlığını taşıyan seçkisinin yanı sıra Guy Borlee, İtalyan Usülü Evlilik ve Boşanma başlığı altında toplanan İtalyan tarzı komedinin üç örneğini izleyiciye sunacak.







Akaretler'de buluşalım mı?

Yemek yerken hem lezzet hem de şık ambiyans arayanlardansanız 9’uncu şubesini Akaretler’de açan The House Cafe’ye uğrayın. Beğendili köfte, şinitzel ya da The House burger, üzerine de The House brownie ile bir kahve iyi gitmez mi?

Tel: (0212) 227 02 02