Seyir Terrace

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Seyir Terrace, Sarıyer’in İstanbul Boğazı kıyısındaki en güzel noktalarından Rumeli Hisarı’nda, muhteşem bir Boğaz manzarası eşliğinde Türk ve dünya mutfaklarından zengin tatlar sunan şık bir mekan

İtalyan mutfağından nefis pizza ve makarna çeşitlerini, Türk mutfağından kebap ve güveç lezzetlerini, zengin balık ve deniz ürünlerini, steak, bonfile, pirzola çeşitleri yanında, bol seçenekli kahvaltı menüsünü de birarada sunan bu güzel mekan, web sitesinde konsept ve hedeflerini şöyle belirtiyor:



“Seyir Terrace, misafirlerinin memnuniyetini ve mutluluğunu ön planda tutan bir anlayışla kaliteden, hijyenden ve damak tadından asla ödün vermeden marka bir işletme olmayı kendine misyon edinmiştir. Aynı zamanda Seyir Terrace, misafirlerinin kendilerini evlerinin rahatlığında hissedebilecekleri bir düzen ve işletme mantığına sahiptir. Gelişen ve değişen dünyamızın işletme modellerini kendisine model alan Seyir Terrace, kaliteli hizmet, lezzetli menü, hijjenik ortam ve sıcak bir ilgi ilkelerinde Boğaz’ın marka bir mekânı olma düşüncesindedir. Eşsiz Boğaz manzarasına sahip olan Seyir Terrace “Boğaz’a Değer Katma” anlayışı ile hareket etmektedir.”