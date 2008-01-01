SÜRPRİZSİZ OLMAZ
Çıragan Sarayı, romantik bir Sevgililer Günü geçirmek isteyen çiftlere birbirinden heyecan verici sürpriz paketler hazırladı. Boğaziçi’nin eşsiz manzarasına karşı konumlanan Tuğra Restoran, günü özel menüsüyle karşılıyor. Uluslararası yayınların dünyanın en romantik mekanlarından biri olarak gösterdiği Tuğra Restoran’da bu özel yemeğe bir kadeh karşılama içeceği dahil.
MUM IŞIĞINDA KUTLAMA
Laledan Restoran, aşıklar kenti Venedik’ten ilham alarak hazırladığı akşam yemeği menüsüyle çiftleri mum ışığında romantik bir geceye davet ediyor.
5 ÇAYINDA BULUŞUN
Gazebo Lounge, güne özel çay saatini romantik dokunuşlar ve lezzetlerle birleştiriyor. Kalp şeklinde scone’lar, pembe makaronlar, kırmızı kalpli pastalar ve daha fazlası, bir kadeh prosecco ile sunuluyor.
KONAKLAMAK İSTEYENE
Sevgilisini şımartmak isteyenler bir gecelik konaklama paketi alabilirler. Pakete, odaya servis ikramlar, Tuğra Restoran’da yemek, iki kişilik açık büfe kahvaltı dahil.
Bilgi için: (0212) 326 46 46