Tasarım ve lezzeti birlikte yaşamak isteyenlere!

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Nişantaşı’nda sanat galerisi tadında, keyifli bir mekan olan UK Design Cafe. Türk mutfağından oluşan menüsü ve serpme kahvaltı seçenekleriyle dikkat çekiyor

UK Cafe, tasarım ve lezzeti bir araya getiren konsept bir adres olarak Nişantaşının parlayan durakları arasında. Mekan bu noktada ilginç bir anlayışa sahip. Aydınlatma, mobilya, dekorasyon aksesuarlarının, filigrafi, 3 boyutlu tablo ve sanat ürünlerinin olduğu küçük bir showroom’undaki ürünlerle birlikte, yemek yediğiniz masayı veya çok beğendiğiniz başka bir objeyi de satın alma imkanına sahip olduğunuz, tarihle iç içe yaşayan bir mekan olan UK Cafe ayrıca bu konseptin içinde gruplar halinde veya sadece bayanlara özel toplantı (doğum günü, baby shower, kına gecesi vs.) organizasyonlarını da rahatlıkla yapabilecekleri açık ve kapalı özel dekorlu salonlarıyla hizmet veriyor