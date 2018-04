Tektekçi, shot’ları ve eğlencesiyle bu yaz Çeşme’ye çıkarma yapıyor.

Gece hayatının dur durak bilmeyen ismi Tektekçi, 2014 yazında Çeşme’ye adeta çıkarma yapıyor. Yepyeni heyecanlar vadeden menüsünü ve tutkunu olunan eğlencesini Çeşme’de tam 4 farklı noktaya taşıyan Tektekçi, bu yaz Ege’de shot fırtınası estirmeye hazırlanıyor.Ege aşkıyla iki ay önce İzmir’de (Alsancak) yepyeni bir mekan açan Tektekçi, çiçeği burnunda bu adresinden sonra şimdi de Çeşme’yi fethediyor. Alaçatı’nın limon ağaçlarıyla süslü asi çılgını Tektekçi Alaçatı ve plaj partileriyle yazın vazgeçilmezi olmaya aday yeni adres Tektekçi Ramo Beach, kapılarını açtı. Çeşme’nin Altınkum mevkiinde yeniden açılacak efsanevi plaj Fly Inn’de yer alacak Tektekçi Noktaları da 14 Haziran’dan itibaren eğlence düşkünü Tektekçi severlerle buluşuyor. Tektekçi’nin merakla beklenen, Port Alaçatı’daki 600 kişilik mekanı da 6 Haziran’da açılıyor. Tektekçi eğlencesini deniz kenarına taşıyacak, uçarı ve Egeli tarzıyla bağımlılık yaratacak bu adres, Tektekçi’nin Ege çıkarmasının en iddialı noktasını oluşturuyor.Gece hayatının nev’i şahsına münhasır ismi Tektekçi, Çeşme’deki yeni adresleriyle herkesin gönlünü fethetmeye hazırlanıyor. Bu yaz Çeşme’nin neredeyse her noktasında karşınıza çıkacak Tektekçi, dört farklı lokasyona kurduğu barlarla yaz gecelerinin yıldızı oluyor. İki yıldır olduğu gibi bu yıl da Alaçatı gecelerinin gözdesi olan Tektekçi Alaçatı ve Tektekçi ruhunu kumsala taşıyan yepyeni adres Tektekçi Ramo Beach eğlence düşkünlerini Ege’ye bekliyor. Çeşme’nin Altınkum mevkiinde yeniden açılacak efsanevi plaj Fly Inn’de yer alacak iki ayrı Tektekçi Noktası ise 14 Haziran’dan itibaren deniz, kum ve eğlence üçlüsünün mimarı olacak. Tektekçi’nin Çeşme’deki en büyük girişimi ise Port Alaçatı’da yer alan 600 kişilik mekanı. 6 Haziran’da açılacak, açık renk tonlarda, uçarı dekorasyonuyla Tektekçi’yi deniz kıyısına taşıyacak bu mekan, 2014 yaz sezonunun en eğlenceli gecelerine ev sahipliği yapmak konusunda iddialı.Tektekçi Alaçatı, iki yıldır olduğu gibi bu yıl da dans etmeyi seven neşeli personeli, kokteylleri ve yılın en sevilen müzikleriyle Alaçatı gecelerini renklendiriyor. Tektekçi, limon ağaçlı avlusunda yazın tadını çıkarmak, farklı bir eğlence deneyimi yaşamak isteyenlere kucak açıyor. Üstelik Tektekçi Alaçatı, misafirlerine dağıttığı kablosuz kulaklıklarla, yüksek sesle, yüksek kalitede müzik ile farklı bir eğlence deneyimi sunuyor. Tektekçi’nin shot kültürüyle tanışıp uzun kokteyl bardaklarına veda eden eğlence severler, “silent disco” konseptini benimseyen Tektekçi Alaçatı’da kulaklarında kulaklıklarla hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek sabaha kadar dans ediyor.Yenilikte hızına hız katan Tektekçi, Çeşme’de bu yaz en büyük girişimlerinden birine imza atıyor. Tektekçi’nin Port Alaçatı’da açılacak 600 kişilik yeni mekanı, konfordan ödün vermeyen uçarı ve oyuncu tarzıyla Tektekçi dostlarının vazgeçilmezlerinden olacak. Ayrıca, açılması heyecanla beklenen yeni mekanında, alışılmışın dışında bir menüyle farklı lezzet keşifleri de müdavimleri bekliyor. Kısacası Tektekçi Port Alaçatı yaz gecelerinin yeni starı olmaya aday.Tektekçi, müdavim yaratan eğlencesini bu sezon Çeşme’nin en güzel kumsallarından biri olarak haklı bir üne sahip olan Ramo Beach’in yaklaşık 400 metrekarelik bir alanına da taşıdı. Tektekçi, yazlık shot’ları, çift kişilik şezlongları, minderleri, sallanan daybed’lerle, Tektekçi tipi, konforlu bir kumsal keyfiyle misafirlerine kucak açıyor. Tektekçi Kumsalda-Ramo Beach’te rengarenk shot cümbüşü, kumsal ve deniz ruhuyla harmanlanıyor.Farklı sunumları ve sürekli yenilik arayışıyla eğlencenin çizgisini değiştiren Tektekçi’nin yaz için girişimleri saymakla bitmiyor. Tektekçi, ünlü plaj Fly Inn’in Çeşme’nin Altınkum mevkiinde yeniden açılmasıyla birlikte, “Tektekçi her yerde” konseptine yeni bir girişim daha ekliyor. Fly Inn’in içinde yer alacak iki ayrı mobil Tektekçi noktası, 14 Haziran’dan itibaren plajda siz neredeyseniz eğlenceyi oraya taşıyor.Bu yaz Beyoğlu, Bebek, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Çeşme’deki 4 adresinde de dostlarını ağırlayacak olan Tektekçi, yaz menüsüyle de gönülleri çeliyor. Klasik yaz lezzetlerinden şeftali, kayısı, kiraz, karadut gibi taze meyvelerle, dondurmalarla, gofret, altın parçacıkları, çilekli brownie, karpuz, okyanus tuzu gibi farklı tatlarla hazırlanmış sıra dışı shot’larıyla özel alternatifler sunuyor.