İstanbul’un en romantik tarihi otellerinden Pera Palace Hotel’de büyüleyici bir kutlamaya var mısınız?

. Pera Palas Hotel’de, büyüleyici manzara ve tarihi atmosferde canlı müzik eşliğinde Executive Chef Arif Kemal Doğan ve ekibinin hazırladığı özel tadım menüsüyle beş aşamalı romantik bir akşam yemeği deneyebilirler.



. Gece otelde konaklamak isteyenlerin paketinde delüks veya süit odada konaklama, sabah Agatha Restaurant’ta açık büfe kahvaltı var.



. Aşklarını tazelemek isteyenlerse Kubbeli Salon’da İlham Gencer ile 15.00-18.00 arası Çay Saati’ne katılabilirler. 126 yıllık gümüş takımlarda, açık büfe çay saati farklı bir etkinlik isteyenler için... Patisseire Pera’da da birbirinden lezzetli hediyelere bakmayı unutmayın.



Bilgi için: (0212) 377 40 00