Uzakdoğu mutfağına alaturka dokunuş

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Şehrin vazgeçilmezi 'Teppanyaki Alaturka'da lezzet molası...

Etiler’in yeni buluşma adresi, “Teppanyaki Alaturka”, menüsünde yer alan birbirinden özel tatların yanı sıra iddialı olduğu dana pirzolası ile sizleri lezzet şölenine bekliyor.



Yemek pişirmenin sanata dönüştüğü Teppanyaki Alaturka, Uzak doğu kültürüyle Türk yemek kültürünü bir araya getirerek oluşturduğu menüsünde, dana pirzolanın en farklı ve leziz haliyle sizleri tanıştırıyor.



Tercih ettiğiniz etler, 300 dereceye kadar çıkan sac levhaların etrafına oturan konukların görebileceği şekilde pişiriliyor. Özel şeflerin ustalığı sayesinde hem görsel şöleni hem de birbirinden çeşitli lezzetleri bulabileceğiniz muhteşem bir atmosferi sizlere sunuyor.



Öğle ve akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi Teppanyaki Alaturka, set menüleri, sushi büfesi ve specialleri çok iyi bir şekilde harmanlayarak, alaturka dokunuşlarla yepyeni bir lezzet yelpazesi sunuyor.