Güne zengin bir kahvaltıyla başlamayı kim istemez. Şöyle sıcacık ekmekler, yöresel peynirler, zeytinyağının hası; mis gibi tereyağı. Waffle’un en lezzetli adresi Bistroteque Waffle House’un taptaze ve özenle seçilen yöresel lezzetlerden oluşan kahvaltı tabağı, güne güzel başlamanızı sağlayacak.
Erzincan tulum peynirinden Hatay Sürk peynirine, köz biberden Çengelköy bademine, zahterli zeytinyağından bal kaymağa, sütlü çikolatadan böğürtlen reçeline 25 farklı çeşit bulmak mümkün. Akbatı ve Capacity’deki Waffle House’larda tek kişilik kahvaltı 21 lira, ayrıca 2 kişilik kahvaltı tabağı sipariş etmek de münkün, sadece 36 lira.