Waffle House’ta kahvaltı

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Waffle’un en lezzetli adresi Bistrotheque Waffle House’ta hiç kahvaltı yapmayı denediniz mi? Gelsin sıcacık ekmekler, mis gibi tereyağı, yöresel peynirler, reçeller... Üzerine de waffle iyi gider...