Yeni lezzet durağı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Lasagrada Brassarie, şık atmosferi, zengin mönüsü ve konumuya oldukça iddialı.

İstanbul'un en merkezi konumunda yer alan Lasagrada Brassarie, şık ve ferah atmosferi, samimi dekorasyonu ve zengin mönüsüyle, günün her saati hoş bir lezzet durağı arayanları ağırlıyor. İtalyan, Fransız ve Türk mutfağının örneklerini sunan Lasagrada Brasserie, sıcak atmosferi, kaliteli ve lezzetli yemekleri ile kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizin vazgeçilmez adresi oluyor. Şehrin alışveriş ve kültür merkezi Halaskargazi Caddesi üzerinde yer alan Lasagrada Brasserie, Rumeli Caddesi’nin yanı başında, metro çıkışındaki konumuyla günün her saati kolay ulaşım imkanı da sağlıyor.

Adres: Halaskargazi caddesi No:96 Şişli /İstanbul

Tel: (0212) 233 4400



