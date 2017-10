Yeni yılın ilk dakikalarını unutulmaz kılmak ve 2017'ye iyi bir başlangıç yapmak haydi hemen bir program yapın! İşte İstanbul'da otellerin yılbaşı programları...

Koca bir sene geride kalırken, yeni seneye ve yeni umutlara hoş geldin demek gerekiyor... Yeni yılı karşılamak için oteller ve otellerin restaurantları birbirinden özel programlar ve menülerle misafirlerini ağırlıyor...

MÜTHİŞ BİR GECE OLSUN!

31 Aralık 2016 öyle bir gece olsun ki, 2017’de tüm yılın iyi geçmemesi mümkün olmasın!





Yeni yıla keyifli bir başlangıç yapmak için ne yapsam diye düşünenlere Shangri-La Bosphorus, Istanbul, sürprizlerle dolu, eğlenceli, birbirinden özel programlar sunuyor. Dünya mutfağından sunduğu eşsiz tatlar ve Boğaz’ın keyifli esintileri ile büyüleyen IST TOO, Executive Şef Olivier Pistre’nin hazırladığı yedi aşamalı özel yılbaşı mönüsü ile 2017’ye güzel bir başlangıç yapmak isteyen misafirlerini bekliyor. Geceye özel hazırlanan yeni yıl yemeğine, saat 20.00 itibarıyla başlayan canlı müzik performansı eşlik ediyor. Yılbaşı gecesi çekilişi de bu özel akşamın keyifli sürprizlerinden… Şef Olivier Pistre, vejetaryen beslenenlere de özel bir Yılbaşı Vejetaryen Mönüsü hazırlıyor. IST TOO’nun yedi aşamalı set mönüsü ve yeni yıl vejetaryen mönüsü, içecekler dahil, deniz manzaralı masalarda, kişi başı 750 lira, diğer masalarda ise kişi başı 690 lira. Miniklere özel hazırlanan beş aşamalı mönünün fiyatı ise 160 lira.





ÖZEL BİR DENEYİM

Bu özel gece için bir diğer seçenek ise, kanton mutfağının iddialı lezzetleri ile geleneksel deneyimler yaşatan Uzakdoğu restoranı Shang Palace. Misafirlerini Asya’nın mistik atmosferine taşıyan ambiyansında, fark yaratan tatları ve kaliteli servisiyle dikkat çeken Shang Palace’ın sekiz aşamalı yılbaşı mönüsü, içecekler dahil, kişi başı 490 lira. Miniklere özel hazırlanan beş aşamalı mönünün fiyatı ise 150 lira.

After Dinner Party’ye de varım diyorsanız, tapas ikramları ve seçkin içkilerin dahil olduğu Le Bar yeni yıl kutlaması, 22.00-04.00 saatleri arasında gerçekleşecek.





ÇAY SAATİ

Yılbaşı ruhunu sadece o gece değil, tüm aralık boyunca yaşamak mümkün aslında. Aralık ayı boyunca otelin her gün düzenlemiş olduğu ‘Yılbaşı Çay Saati’ saat 14.30-18.30 arasında Lobby Lounge’da Executive Pasta Şefi Feray Aydoğdu’nun hazırladığı enfes bir mönü ile sunuluyor.





BRUNCH MI YAPSAK?

Yeni yılın ilk gününe Boğaz’ın kenarında keyifli bir başlangıç yapmak isterseniz de, IST TOO’nun Executive Şef Olivier Pistre tarafından özenle hazırlanan Sunday New Year Brunch’ı sizi bekliyor. IST TOO Sunday New Year Brunch’ı içecekler dahil, çocuklara yüzde 50 indirimli, kişi başı 185 lira.