Zerguz Cafe Restaurant

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Zerguz Cafe Restaurant. Adalar manzarasını önünüze seren konumu, ağaçlarla çevrili yemyeşil bahçesiyle Anadolu yakasında leziz yemekler eşliğinde nefes alabileceğiniz bir adres

Zerguz ekibi bu güzel mekanı web sitelerinde şöyle tanıtıyor:



“Zerguz Cafe Restoran, gerek servis anlayışıyla, gerek muhteşem doğa dokusuyla misafirlerine alternatifsiz bir ortam sunuyor. Yenilenen bahçesi ve iç mekanıyla kalite ve konforu siz seçkin müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bahçeye girdiğinizde sizi etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili harika bir atmosfer karşılıyor. Yeşilin gökyüzünün mavisiyle buluştuğu geniş bahçesinden Adalar manzarasıyla, İstanbul’un bütün güzelliklerini mekanımıza taşıyoruz. Günden güne ve mevsime göre değişen menüsüyle, yılın tüm zamanlarında açık bir mekan.



Açıldığı ilk günden itibaren “İyi yemek ve servisi, rahat atmosferi ile birleştirerek keyifli bir ortamda misafirlerine sunmayı hedef edinen” Zerguz Cafe, kısa sürede aldığı bütün takdirler ile bu başarısını restoran sektörüne kanıtladı. Ağırlıklı olarak Türkiye, İtalya, Fransa ve Akdeniz mutfaklarının izlerini taşıyan özgün mönüsü ile, Zerguz Cafe hergün, öğlen ve akşam yemeklerinde servis vermektedir. Yaz akşamlarında da, keyifli lokanta ortamını ve iyi yemeğini açık hava işletmesi terasa taşıyarak, misafirlerine İstanbul’un farklı bir yüzü olan Adalar manzarası eşliğinde zevkli anlar yaşatıyor.”