Melissa Vargas'ın film gibi hayatı: Sığınmacıydı, şimdi Avrupa'nın en iyisi oldu!

Kadın Voleybol Milli Takımımız, CEV 2023 EuroVolley finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Milliler, takım sporlarında milli takım seviyesinde ülkemize ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

NAMAĞLUP AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU!

VNL'de başlayan yenilmezlik serisini Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Filenin Sultanları, art arda 15 galibiyet alarak namağlup şekilde Avrupa şampiyonu oldu. Maçın en çok öne çıkan isimlerinden biri de 41 sayıyla oynayan Melisa Vargas oldu.

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

16 Ekim 1999'da Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan Kübalı sporcu, küçük yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı'na seçildi. 12 kişilik takımda performansıyla dikkat çeken ilk isim olmayı başarmıştı. 14 yaşına geldiğinde tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" diyordu.

KÜBA'NIN KATI KURALLARI

Melissa Vargas ülkesinde kahraman olarak görülüyordu ancak dünyaya açılmasının önünde bir takım engeller bulunuyordu. Küba'nın katı kuralları olması sebebiyle Melissa Vargas, kendi istediği takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerle transfer görüşmesi gerçekleştirebiliyordu. 2016-17 sezonunda Küba'dan ayrılma zamanı geldi ve Çekya Kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a transfer oldu.

TÜRK VOLEYBOL KAMUOYUYLA TANIŞMASI

Çekya kulübü Agel Prostejov, genç yıldıza kapılarını açtı ve yetenekli sporcunun hayatı bu transfer sonrası değişti. Melissa Vargas, 16 yaşındayken ülkemizin önemli kulüplerinden Eczacıbaşı'na karşı forma giydi. Vargas, o maçta 32 sayı kaydederek geleceğin önemli voleybolcularından biri olacağını gösterdi ve Türk voleybol kamuoyunun dikkatini çekmeye başardı.

O dönem voleybol kariyerini Çekya'da sürdüren Melissa Vargas, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tedavi amacıyla ülkesi Küba'ya dönen yıldız voleybolcu, Küba Devleti'nin sunduğu koşulları yetersiz bularak burada özel bir klinikte tedavi olmak istedi.

KÜBA MİLLİ TAKIMDAN 4 SENE MEN ETTİ

Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas, İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.

Küba'nın kendisine yönelik tutumu ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin, "Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas, daha sonra Fenerbahçe Opet'e transfer oldu.

Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın göz bebeği olan yetenekli isim, Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de radarına takıldı. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

2021'DE TÜRK VATANDAŞI OLDU

2020 yılında Türkiye bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. Sırbistan devreye girmişken ve resmi işler tamamlanmak üzereyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gayretleriyle Melissa Vargas ay-yıldızlı formamıza kazandırıldı.

Fakat forma giyebilmesi için bir süre geçmesi gerektiği için o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Melissa Teresa Vargas Abreu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu 10 Nisan 2021 tarihinde onaylanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melissa Vargas'a TC Kimlik Kartı'nı takdim etmişti.