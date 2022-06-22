Merakla beklenen Behzat Ç. geri dönüyor! İlk tanıtım fragmanı yayınlandı

Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde, Behzat Ç.'nin yeni sezonunun geleceğini duyurmuştu. Dizi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, aynı kadronun ekranlarda olacağını da söylemişti. Yakında BluTv'de yayınlanacak olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nden ilk tanıtım yayınlandı.

BEHZAT Ç. GERİ DÖNÜYOR

BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi, yakında BluTV’de!" ifadeleri kullanıldı.

BEHZAT Ç. TANITIM FRAGMANI

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir döneme damga vuran Behzat Ç yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanında yayın tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.