Merakla beklenen Behzat Ç. geri dönüyor! İlk tanıtım fragmanı yayınlandı
Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Behzat Ç. yeni sezonuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' adlı yeni dizi için ilk tanıtım da yayınlandı...
Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde, Behzat Ç.'nin yeni sezonunun geleceğini duyurmuştu. Dizi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, aynı kadronun ekranlarda olacağını da söylemişti. Yakında BluTv'de yayınlanacak olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nden ilk tanıtım yayınlandı.
BEHZAT Ç. GERİ DÖNÜYOR
BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi, yakında BluTV’de!" ifadeleri kullanıldı.
BEHZAT Ç. TANITIM FRAGMANI
BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bir döneme damga vuran Behzat Ç yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanında yayın tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.