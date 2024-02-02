Merve Dizdar'a ödül getiren film BluTV'de yayınlanacak

Dünya prömiyerini 2022 yılında dünyanın en önemli film festivallerinden Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan, Selcen Ergun’a 66. San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde ‘Yeni Yönetmenler Ödülü’nü, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi İlk Film Ödülü’nü ve filmdeki performansı ile Merve Dizdar’a da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran 'Kar ve Ayı' Blu TV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hakikatin peşinde keskin ve gerçekçi gözlemler, ölçülü tırmanan gerilim ve hiç sönmeyen merak unsuru. Sinemamız için yepyeni bir anlatım dili ve atmosfer inşasını müjdeleyen yönetmenliğiyle Selcen Ergun'un bol ödüllü ilk uzun metraj filmi Kar ve Ayı, 9 Şubat'ta sadece BluTV'de" denildi.

KAR VE AYI FİLMİ KONUSU

Filmin konusu şöyle: Aslı, bitmek bitmeyen kışın dışarıyla bağlarını kestiği, kış uykusunda erken uyanan ayı söylentilerinin kulaktan kulağa yayıldığı bir kasabaya hemşire olarak atanmıştır. Bir gece, kasabadan bir adamın ortadan kaybolmasıyla kendisini adım adım su yüzüne çıkan güç ilişkilerinin, sır ortaklıklarının ve şüphenin içinde bulur.

KAR VE AYI FİLMİ OYUNCULARI