Midede 7 yıl kaldığı iddia ediliyor... Sakız yutmak gerçekten zararlı mı? Sakız yutarsanız ne olur?

Sakız çiğnemek her yaştan insanın vazgeçemediği alışkanlıklarından biri. Hemen hemen herkes herkes hayatlarının bir bölümünde mutlaka sakız yutuyor. Söylentiler sakızın midenizde yedi yıla kadar sindirilmeden kaldığını söylüyor. Diyetisyen Beth Czerwony, RD, bu iddiayı çürütüyor ve bir parça sakız içinize girdiğinde gerçekte ne olduğunu açıklıyor.

Sakız yutmak zararlı mı?

health.clevelandclinic.org'da yer alan habere göre ara sıra bir parça sakız yutmanın herhangi bir zararı yoktur. Ancak, bir miktar zarar verme potansiyeline sahip olduğundan, sakızınızı düzenli olarak yutmayı alışkanlık haline getirmemelisiniz.

Sakız, önceden ağaç reçinesinden gelirdi. Ancak bu günlerde sakız, gerçek gıda bileşenlerinden yapılmayan, büyük ölçüde sentetik olan sakız mayası adı verilen bir maddeden yapılıyor. Sakız özü besleyici değildir, yani herhangi bir besin değeri sağlamaz ve sindirilemez, yani vücudunuzun onu diğer gıdalar gibi parçalayamayacağı anlamına gelir.

Czerwony, "Sakız özü sindirilemiyor, bu yüzden tüm yol boyunca bağırsaklarınızda kalıyor ve parçalanmıyor," diye açıklıyor.

Sakız yedi yıl midenizde kalır mı?

Hayır. Czerwony, “Yuttuğunuz herhangi bir şeyin vücudunuzda yedi yıl kalması için başka bir tıbbi durum yaşıyor olmanız gerekir” diyor. Bu yüzden endişelenmeyin: Sakız midenizde yedi yıl hatta yedi gün kalmaz.

Czerwony, "Bir parça sakız yuttuysanız, yaklaşık 40 saat sonra dışkınızdan çıkacaktır," diye garanti veriyor. "Sindirilemediği için, bütün olarak çıkıyor." diye ekliyor.

Bu endişe verici geliyor, ama aslında vücudunuzun sindiremediği şeyleri yutmak o kadar da sıra dışı değil . Çiğ tohumlar, mısır taneleri ve dolmalık biber kabuğu, sindirim sisteminizden nispeten el değmeden geçen yaygın yiyeceklerden sadece birkaçıdır.

Doktorunuza ne zaman gitmelisiniz?

Bir parça sakız yutmak muhtemelen size zarar vermez, ancak bunun ötesinde dikkatli olun. Czerwony, kısa bir süre içinde çok fazla sakız yutmanın (bir hafta boyunca günde bir parça veya bir seferde dört parça sakız) sindirim sisteminizi tehlikeye atabileceğini söylüyor.

“Bunu her gün veya günde birkaç kez yaparsanız, bağırsak tıkanıklığına neden olabilir” diye uyarıyor.

Bunu evinizde tıkanmış bir boru gibi düşünün: Boruya bir şey sıkışırsa tüm sistemi tıkar. Başka hiçbir şey tıkanmanın ötesine geçemez, bu da boru içinde basıncın artmasına neden olur. Ve tıkanıklık giderilmezse, borular sonunda çatlayabilir ve hatta patlayabilir.

"Gastrointestinal sistemin yırtılmasına neden olabilir"

Czerwony, "Bir tıkanıklık kendiliğinden ortadan kalkmayacak," diye uyarıyor. "Tedavi edilmezse, gastrointestinal sistemin yırtılmasına neden olabilir."

Çok fazla sakız yuttuysanız ve aşağıdaki gibi bağırsak tıkanıklığı belirtileri yaşamaya başladıysanız hemen tıbbi yardım alın :

Karın ağrısı

Kabızlık

Aşırı dolgunluk veya şişme hissi

Şiddetli kramp

Kusma

Çocuğunuz sakızını yutarsa ​​ne olur?

Çocuklar, yememeleri gereken her türlü tuhaf şeyi (mermerler, minyatür aksiyon figürleri vb.) yutmaya meyillidir, ancak bu durumda çok fazla endişelenmenize gerek yoktur. Çocuklar, yuttukları sakızı tıpkı yetişkinler gibi birkaç saat içinde dışkı yoluyla çıkarır.

Yine de, çocuğunuz birden fazla sakız yutmuşsa, herhangi bir gastrointestinal rahatsızlık belirtisine karşı dikkatli olun.

Amerikan Pediatri Akademisi, ara sıra sakız parçasının 5 yaş ve üstü çocuklar için uygun olduğunu söylüyor. Çocuğunuza sakız vermeden önce, bunun yutmaları gereken bir şey olmadığını anladıklarından emin olun.

Tükürmek en iyisi

Sakızdan bağırsak tıkanması riskini önlemenin en kolay yolu, onu hiç yutmamaktır. Mümkün olduğunda sakızı en yakın peçeteye veya çöp kutusuna tükürün. Czerwony, "Bu sadece bir yemek değil," diyor.