Saça yapışan sakız nasıl çıkarılır? Makas kullanmadan sakızı çıkartmanın 5 yöntemi

Saçınıza sakız yapıştıysa üzülmeyin, tek çareniz saçınızı kesmek değil! Aşağıdaki adımları izleyerek saçınıza yapışan sakızı kolayca saçınızdan çıkartabilirsiniz:.

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Sakızı çıkarmanın en etkili yollarından biri bitkisel yağlar kullanmaktır. Bir kavanoz fıstık ezmesi veya zeytinyağı gibi bir bitkisel yağ bulun. Veya Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlar kullanabilirsiniz.

  • Sakız parçasının saçınızın tam olarak neresine yapıştığını belirleyin ve parmaklarınızı kullanarak o bölgeyi bitkisel bir yağ ile ovalayın.
  • Birkaç dakika bekleyin.
  • Birkaç dakika içinde saçınızdaki sakızı hiç uğraşmadan kolayca çıkarabileceksiniz.

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Eski bir diş fırçası ve bitkisel yağ veya fıstık ezmesi yardımıyla saçınızdaki sakızı çıkarın.

  • Bir diş fırçası kullanarak saçınızdaki yapışan sakızı yağ yardımı ile çıkarmaya çalışın.
  • Sakızın tepesinden başlayın ve diş fırçasıyla aşağı doğru ittirin.Uzun vuruşlar kullanın. 
  • Fıstık ezmesi ve sakız karıştırıldığı için sakız parçalanacaktır. 
  • Fıstık ezmesi, sakızın içindeki yağların daha az yapışkan bir forma dönüşmesini sağlar.
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Saçınızı temizlemek için bir havlu kullanın. 

  • Birkaç dakika yumuşaması için saçınızda bekletin.
  • Fıstık ezmesi sakızı parçaladığında, sakızı saçınızdan çıkarmak için bir bez veya kağıt havlu kullanın.
  • Fıstık ezmesi ve tarak parçaları çıkarsa da, bir havluyla alınabilecek kalıntılar olabilir.
  • Fıstık ezmesi, saçınızı yıkamak için bolca şampuanlama gerektirecektir.

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Kullanacağınız yağı parmaklarınızla uygulayın. 

  • Parmaklarınızı kullanarak sakızı çevreleyen alana uygulayın ve ardından parmaklarınızı etkilenen alanın tamamından geçirin.
  • Saçınızı tamamen yağla kaplanana kadar sakızı çok çıkarmamaya çalışın. Sakızı çok erken hareket ettirirseniz, dağınıklığı yayarsınız.