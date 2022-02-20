Saça yapışan sakız nasıl çıkarılır? Makas kullanmadan sakızı çıkartmanın 5 yöntemi
Saçınıza sakız yapıştıysa üzülmeyin, tek çareniz saçınızı kesmek değil! Aşağıdaki adımları izleyerek saçınıza yapışan sakızı kolayca saçınızdan çıkartabilirsiniz:.
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Sakızı çıkarmanın en etkili yollarından biri bitkisel yağlar kullanmaktır. Bir kavanoz fıstık ezmesi veya zeytinyağı gibi bir bitkisel yağ bulun. Veya Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlar kullanabilirsiniz.
- Sakız parçasının saçınızın tam olarak neresine yapıştığını belirleyin ve parmaklarınızı kullanarak o bölgeyi bitkisel bir yağ ile ovalayın.
- Birkaç dakika bekleyin.
- Birkaç dakika içinde saçınızdaki sakızı hiç uğraşmadan kolayca çıkarabileceksiniz.
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Eski bir diş fırçası ve bitkisel yağ veya fıstık ezmesi yardımıyla saçınızdaki sakızı çıkarın.
- Bir diş fırçası kullanarak saçınızdaki yapışan sakızı yağ yardımı ile çıkarmaya çalışın.
- Sakızın tepesinden başlayın ve diş fırçasıyla aşağı doğru ittirin.Uzun vuruşlar kullanın.
- Fıstık ezmesi ve sakız karıştırıldığı için sakız parçalanacaktır.
- Fıstık ezmesi, sakızın içindeki yağların daha az yapışkan bir forma dönüşmesini sağlar.
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Saçınızı temizlemek için bir havlu kullanın.
- Birkaç dakika yumuşaması için saçınızda bekletin.
- Fıstık ezmesi sakızı parçaladığında, sakızı saçınızdan çıkarmak için bir bez veya kağıt havlu kullanın.
- Fıstık ezmesi ve tarak parçaları çıkarsa da, bir havluyla alınabilecek kalıntılar olabilir.
- Fıstık ezmesi, saçınızı yıkamak için bolca şampuanlama gerektirecektir.
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Kullanacağınız yağı parmaklarınızla uygulayın.
- Parmaklarınızı kullanarak sakızı çevreleyen alana uygulayın ve ardından parmaklarınızı etkilenen alanın tamamından geçirin.
- Saçınızı tamamen yağla kaplanana kadar sakızı çok çıkarmamaya çalışın. Sakızı çok erken hareket ettirirseniz, dağınıklığı yayarsınız.