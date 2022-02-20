Saça yapışan sakız nasıl çıkarılır? Makas kullanmadan sakızı çıkartmanın 5 yöntemi

Sakızı çıkarmanın en etkili yollarından biri bitkisel yağlar kullanmaktır. Bir kavanoz fıstık ezmesi veya zeytinyağı gibi bir bitkisel yağ bulun. Veya Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlar kullanabilirsiniz.

Sakız parçasının saçınızın tam olarak neresine yapıştığını belirleyin ve parmaklarınızı kullanarak o bölgeyi bitkisel bir yağ ile ovalayın.

Birkaç dakika bekleyin.

Birkaç dakika içinde saçınızdaki sakızı hiç uğraşmadan kolayca çıkarabileceksiniz.