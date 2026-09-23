Milano'da Hollywood rüzgarı: Jennifer Lopez Vogue World gecesinde
Dünyanın moda başkentlerinden Milano, sanat ve tasarım dünyasının dev isimlerini bir araya getiren Vogue World etkinliğine ev sahipliği yaptı. Görkemli gecenin odağındaki isim ise iddialı stili, zarafeti ve sahne ışığıyla göz dolduran dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez oldu.
1 / 3
İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Vogue World etkinliği, moda ve sanat dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirerek yıldızlarla dolu bir geceye sahne oldu.
2 / 3
Vogue World Galleria kırmızı halısınaDolce & Gabbana imzasıyla çıkan Lopez; boncuk işlemeli siyah büstiyer elbisesini transparan siyah eldivenler ve sivri burunlu ayakkabılarla tamamladı. Üçüncü perdeye kadar gösteriyi seyirciler arasından izleme fırsatı bulan Lopez, ardından bir model tarafından, kalabalığın içinden podyuma davet edildi.
3 / 3
Askısız korse tarzı elbisesini, şık şeffaf eldivenler, dikkat çekici gümüş ve zümrüt bir kolyeyle tamamlayan Lopez, moda eleştirmenlerinin beğenisini topladı.