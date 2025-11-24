Modern babalık macerası ve rollerin değişimi: Yeni trend 'latte dad' nedir?

Latte Baba Kimdir ve Neyi Temsil Eder?

Latte Baba, basitçe tarif edilirse, hafta sonu (ve hatta hafta içi) kahvesini yudumlarken çocuğunu parka götüren, bez değiştiren, mama hazırlayan ve ebeveynlik iznini kullanan babadır. Temsil ettiği kültürel değişim ise çok daha derindir:

Eşit Ebeveynlik: Babaların artık sadece evin maddi yükünü taşıyan değil, aynı zamanda duygusal ve pratik bakım yükünü paylaşan partnerler olmasını savunur.

Kamusal Görünürlük: Geleneksel olarak annelerle özdeşleşen çocuk parkları, kreşler veya bebek dostu kafeler gibi kamusal alanlarda babaların aktif varlığını normalleştirir.

Duygusallık: Duygularını ifade etmekten çekinmeyen, çocuklarıyla güçlü bir duygusal bağ kurmayı önceliklendiren baba figürünü yansıtır.