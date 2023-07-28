Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki düet yaptı

Alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı, Aleyna Tilki ile stüdyoya girerek grubun ilk kez 2003’te seslendirdiği, Şehrazat imzalı Ajda Pekkan şarkısı "Yaz Yaz Yaz"ı yeniden yorumladı. Şarkının prodüksiyonunu ise müzik prodüktörü Kaan Arslan yaptı.

"Bana kattıkları her şey için kendilerine teşekkür ediyorum.”

Aleyna Tilki, bu düetin kariyerinde ayrı bir yeri olacağını belirtti:

“Rock müziğinin efsaneleriyle bir işe imza atmanın heyecanını ve keyfini kelimelere dökmem imkansız. Bana kattıkları her şey için kendilerine teşekkür ediyorum.”

"Zeki ve yetenekli bir genç sanatçı"

Mor ve Ötesi üyeleri ise Aleyna Tilki’yi yıllardır uzaktan ilgiyle takip ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Çok farklı bir ses rengi ve kendi hikayesine dair farklı bir tavrı, iddiası var. Bu kayıtta bir arada çalışmak bizim için çok keyifliydi. Disiplinli, sürekli ufkunu geliştirmeye çalışan zeki ve yetenekli bir genç sanatçı. Popüler müziğin kalıcı isimlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Ortaya çıkan sonuç bizi çok heyecanlandırdı, umarız dinleyenler de keyif alırlar.”

İşte Mor ve Ötesi ve Aleyna Tilki düeti