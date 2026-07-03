Muhtemel Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
Show TV’nin ekran serüvenine bomba gibi başlayan dizisi Muhtemel Aşk, 4. bölümüyle devam ediyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu bir araya getiren iddialı yapım, son yayınıyla yine tam not aldı. Hikayenin nereye evrileceğini merak eden dizi severler, ekran başından kalkar kalkmaz Muhtemel Aşk’ın yeni bölüm fragmanını mercek altına aldı...Peki, Muhtemel Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Muhtemel Aşk'ın 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm tanıtımının, son bölümün yayınlanmasının ardından dizinin yayıncı kanalının resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
MUHTEMEL AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Defne'nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.
Kadir'in boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenen Defne, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak ondan uzak durmaya karar verir. Ancak Bartıner Holding'deki dev proje yüzünden, Defne, Kadir ve Tolga aynı masada buluşmak zorundadır.
Kadir ile Tolga arasındaki düşmanlık her şeyi riske atarken, Levent bu düşmanlığın ardındaki gerçeği ortaya çıkarması için Defne'yi görevlendirir. Bir yandan iki adamın geçmişini çözmeye çalışan Defne'nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.