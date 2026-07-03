4 yıl önce yüzünü gerdiren Bedia Akartürk son hali
Usta sanatçı Bedia Akartürk, 4 yıl önce yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Estetik ameliyatı sonrası ortalıktan kaybolan Akartürk, bir televizyon programında ortaya çıktı.
Elele Online
Bedia Akartürk, kadife sesi ile öne çıkan sanatçıların başında geliyor. Bedia Akartürk, geçtiğimiz yıllarda sanatının dışında geçirdiği estetik operasyonla gündem olmuştu. Estetik sonrası kaybolan sanatçı yıllar sonra ortaya çıktı.
4 YIL ÖNCE YÜZ GERDİRME AMELİYATI OLMUŞTU
Bedia Akartürk, yaklaşık 4 yıl önce yüz gerdirme ameliyatı olmuş ve hayranlarının ilgisini çekmişti.
ORTAYA ÇIKTI
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hamle geçtiğimiz aylarda gelmişti. Bedia Akartürk, 4 yıl sonra ilk kez bir röportaj sırasında ortaya çıktı.
85 yaşındaki Akartürk'ün zayıfladığı ve cildinin işlem sonrası oldukça gerginleştiği dikkatlerden kaçmadı.