'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk'ın perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünün tanıtımı izleyiciyle buluştu.

MUHTEMEL AŞK YENİ FRAGMAN

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

Dizinin önceki bölümünde Tolga ve Özlem’in düğünü, Ali’nin Tolga’ya babası olduğunu açıklamasıyla krize dönüşmüştü. Tolga’nın daha önce yaptırdığı babalık testi ile yeni sonuç arasındaki farkı görerek testlerin değiştirildiğini düşünmesi ve Kadir’i suçlaması olayları tırmandırdı. Cemal’in Kadir’i hedef alan ifadesi ile ortaya çıkan görüntüler dengeleri sarsarken, Kadir’in suçsuzluğuna inanan Defne ise onun kendisinden sakladığı gerçeklerle karşı karşıya kaldı.

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı MF Yapım imzalı yapımda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Tanıtımı paylaşılan dizi, 19. bölümüyle yayınına devam edecek.