Netflix, Ağustos ayı programı duyurdu... İşte Ağustos ayı filmleri, dizileri, belgeselleri
Ağustos ayının yaklaşması ile Netflix'in yeni ayda yayınlayacağı içerikler de belli oldu. Erkan Kolçak Köstendil ve Hazar Ergüçlü'nin başrollerinde yer aldığı Gönül, 10 Ağustos'ta sadece Netflix’te olacak. İşte Netflix'in Ağustos ayı filmleri, dizileri, belgeselleri...
Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’in Ağustos ayında Türkiye’de yayımlayacağı dizi ve filmler belli oldu. Erkan Kolçak Köstendil ve Hazar Ergüçlü'nin başrollerinde yer aldığı, töre kuralları ve batıl inançları reddedip birlikte olmak için her şeyi göze alan iki âşığın hikâyesini anlatan Gönül, 10 Ağustos'ta sadece Netflix’te olacak.
Neil Gaiman'ın ödüllü çizgi romanından uyarlanan The Sandman, heyecan verici hikâyesiyle 5 Ağustos'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
NETFLİX AĞUSTOS AYI DİZİ PROGRAMI
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
AĞAÇ ŞEHİR / 1 Ağustos
Özel yeteneklere ve hızlı araçlara sahip, hayvan kahramanlardan oluşan bir ekip, Ağaç Şehir'i korumak ve en zorlu sorunları çözmek için birlikte çalışır.
01/08/2022
The Sandman / 5 Ağustos
Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus, ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkar.
Locke & Key: 3. Sezon / 10 Ağustos
Dizinin heyecan dolu bu son sezonunda Locke ailesi, anahtarları ele geçirmeyi aklına koymuş yeni bir şeytani düşmanla karşı karşıya kalır.
Never Have I Ever: 3. Sezon / 12 Ağustos
Devi ve arkadaşları nihayet bekârlıktan kurtulmuş olsalar da, ilişkilerin bolca kendini keşfetme çabasını ve dramayı beraberinde getirdiğini öğrenmek üzeredirler.
Echoes / 19 Ağustos
Çocukluklarından beri gizlice birbirlerinin yerine geçen tek yumurta ikizleri Leni ve Gina'nın dünyası, iki kardeşten biri ortadan kaybolunca altüst olur.
NETFLİX AĞUSTOS AYI FİLM PROGRAMI
NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
ASLA NADİREN BAZEN HER ZAMAN / 1 Ağustos
Eliza Hittman imzalı Asla Nadiren Bazen Her Zaman, beklenmedik bir hamilelik sonucunda kürtaj olabilmek için kuzeni Skylar ile birlikte Pennsylvania’dan New York'a giden genç Autumn'ın hikâyesini anlatıyor.
NİNJA KAPLUMBAĞALAR'IN YÜKSELİŞİ / 5 Ağustos
Bir başka evrenden gelen acımasız yaratıklar müthiş bir kaos yaratmak isterken Ninja Kaplumbağalar ve onların gizemli güçleri büyük bir sınavdan geçer.
GÖNÜL / 10 Ağustos
Deli dolu Sümbül, düğününde kemane çalan göçebe Piroz'a âşık olur. Ama ne töre kuralları ne batıl inançlar onlara engel olamaz. Yeter ki gönüller bir olsun.
DAY SHIFT / 12 Ağustos
Los Angeles'ta yaşayan bir vampir avcısı, çocuğunun okul giderlerini ve diş tellerini karşılayacak parayı bir hafta içinde bulmak zorundadır.
NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER
BİR NETFLIX BELGESELİ
WOODSTOCK '99: TAM BİR KAOS / 3 Ağustos
Woodstock 1969, sadece barış ve müzikten ibaretti. Woodstock 1999 ise tam üç gün boyunca öfke, isyan ve büyük zarara sahne oldu. Peki bu felaketin sebebi neydi?
BİR NETFLIX DİZİSİ
SCHOOL TALES THE SERIES / 10 Ağustos
Tayland'ın usta korku filmi yönetmenlerinin imzasını taşıyan hayalet hikâyelerini içeren bu antolojide, lise koridorlarında korkunç olaylar yaşanıyor.
BİR NETFLIX FİLMİ
13: MÜZİKAL / 12 Ağustos
Anne babası boşandıktan sonra New York'tan Indiana'ya taşınan zeki Evan, Bar Mitzvah törenini gelmiş geçmiş en güzel partiye dönüştürmeye kararlıdır.
BİR NETFLIX BELGESELİ
HAYATTA KALMAK İÇİN KAY: LEO BAKER'IN HİKÂYESİ / 11 Ağustos
Ünlü kaykaycı Leo Baker, bu belgeselde şöhret basamaklarını tırmanış hikâyesini ve cinsel kimliğini gizleme konusunda hissettiği büyük baskıyı anlatıyor.
BİR NETFLIX FİLMİ
ÖYLE VEYA BÖYLE / 17 Ağustos
Üniversiteden mezun olduğu gece hamilelik testi yaptıran Natalie'nin hayatı iki paralel gerçekliğe ayrılır. Acaba hayat ve aşk ona neler getirecek?
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
HE-MAN VE KÂİNATIN HÂKİMLERİ: 3. SEZON / 18 Ağustos
Efsanevi mutlak güç savaşı şimdi başlıyor! İskeletor, kâinatın kontrolünü ele geçirmeyi amaçlarken He-Man ve kahraman ekibi kaderlerini gerçekleştirmelidir.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
THE CUPHEAD SHOW!: 2. KISIM / 19 Ağustos
Popüler video oyunundan uyarlanan bu animasyon dizisinde, fevri Cuphead ve onun kolayca kandırılabilen kardeşi Mugman'in başlarına gelen talihsizliklere tanık olacaksınız.
BİR NETFLIX FİLMİ
FULLMETAL ALCHEMIST THE REVENGE OF THE SCAR / 20 Ağustos
Bu devam filminde Elric kardeşler şimdiye kadarki en zorlu rakipleriyle, alnında büyük bir yara izi olan yalnız bir seri katille karşı karşıya gelir.
BİR NETFLIX DİZİSİ
ÇOCUK OYUNCAĞI / 24 Ağustos
Ollie's Odyssey adlı kitaptan uyarlanan bu aile dizisinde bir oyuncak, onu kaybeden küçük çocuğu bulmak için her yeri karış karış arar.
BİR NETFLIX BELGESELİ
EĞLENCELİ TARİH DERSLERİ: 2. SEZON / 25 Ağustos
Kısa tarih dersleri geri dönüyor ve bu kez psikedelik uyuşturucuları, silaha dönüştürülmüş lazerleri ve hatta şişe sularını inceliyor.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
ANGRY BIRDS: YAZ ÇILGINLIĞI: 3. SEZON / 25 Ağustos
Red, Chuck, Bomba ve Stella diğer tüylü kampçı dostlarıyla birlikte çılgın yaz eğlencelerinin peşine düşerken Splinterwood Kampı'nın altını üstüne getiriyor.
BİR NETFLIX FİLMİ
BOŞ ZAMAN / 26 Ağustos
Fedakâr bir ev erkeği, eşi ve çocukları seyahate gidince yıllardır ilk kez kendine vakit ayırır ve parti meraklısı eski bir arkadaşıyla çılgın bir maceraya atılır.
BİR NETFLIX BELGESELİ
PERDE ARKASI: 2. CİLT
Belgesel
Perde Arkası: Sahte Sevgili (16/08/2022)
Manti Te'o'nun Notre Dame'dan NFL'e uzanan futbol kariyerinde geleceği parlaktı ancak ortaya çıkan gizli ilişkisi, hayatını ve kariyerini altüst etti.
Perde Arkası: AND1'in Yükselişi ve Düşüşü (23/08/2022)
New York sokak basketbolundan ilham alan
etkili marka AND1, yerel basketbol efsanelerini uluslararası ikonlara dönüştürdü. Peki bu macera neden son buldu?
Perde Arkası: Sportmenlik Dışı Faul Operasyonu (30/08/2022)
NBA hakemi Tim Donaghy, görevli olduğu maçlarda bahis oynadığı için hapis yattıktan yıllar sonra ligi derinden sarsan kumar tezgâhını tekrar anlatıyor.
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