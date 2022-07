Netflix, Ağustos ayı programı duyurdu... İşte Ağustos ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’in Ağustos ayında Türkiye’de yayımlayacağı dizi ve filmler belli oldu. Erkan Kolçak Köstendil ve Hazar Ergüçlü'nin başrollerinde yer aldığı, töre kuralları ve batıl inançları reddedip birlikte olmak için her şeyi göze alan iki âşığın hikâyesini anlatan Gönül, 10 Ağustos'ta sadece Netflix’te olacak.

Neil Gaiman'ın ödüllü çizgi romanından uyarlanan The Sandman, heyecan verici hikâyesiyle 5 Ağustos'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

NETFLİX AĞUSTOS AYI DİZİ PROGRAMI

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

AĞAÇ ŞEHİR / 1 Ağustos

Özel yeteneklere ve hızlı araçlara sahip, hayvan kahramanlardan oluşan bir ekip, Ağaç Şehir'i korumak ve en zorlu sorunları çözmek için birlikte çalışır.

The Sandman / 5 Ağustos

Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus, ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkar.

Locke & Key: 3. Sezon / 10 Ağustos

Dizinin heyecan dolu bu son sezonunda Locke ailesi, anahtarları ele geçirmeyi aklına koymuş yeni bir şeytani düşmanla karşı karşıya kalır.

Never Have I Ever: 3. Sezon / 12 Ağustos

Devi ve arkadaşları nihayet bekârlıktan kurtulmuş olsalar da, ilişkilerin bolca kendini keşfetme çabasını ve dramayı beraberinde getirdiğini öğrenmek üzeredirler.

Echoes / 19 Ağustos

Çocukluklarından beri gizlice birbirlerinin yerine geçen tek yumurta ikizleri Leni ve Gina'nın dünyası, iki kardeşten biri ortadan kaybolunca altüst olur.

NETFLİX AĞUSTOS AYI FİLM PROGRAMI

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

ASLA NADİREN BAZEN HER ZAMAN / 1 Ağustos

Eliza Hittman imzalı Asla Nadiren Bazen Her Zaman, beklenmedik bir hamilelik sonucunda kürtaj olabilmek için kuzeni Skylar ile birlikte Pennsylvania’dan New York'a giden genç Autumn'ın hikâyesini anlatıyor.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR'IN YÜKSELİŞİ / 5 Ağustos

Bir başka evrenden gelen acımasız yaratıklar müthiş bir kaos yaratmak isterken Ninja Kaplumbağalar ve onların gizemli güçleri büyük bir sınavdan geçer.

GÖNÜL / 10 Ağustos

Deli dolu Sümbül, düğününde kemane çalan göçebe Piroz'a âşık olur. Ama ne töre kuralları ne batıl inançlar onlara engel olamaz. Yeter ki gönüller bir olsun.

DAY SHIFT / 12 Ağustos

Los Angeles'ta yaşayan bir vampir avcısı, çocuğunun okul giderlerini ve diş tellerini karşılayacak parayı bir hafta içinde bulmak zorundadır.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX BELGESELİ

WOODSTOCK '99: TAM BİR KAOS / 3 Ağustos

Woodstock 1969, sadece barış ve müzikten ibaretti. Woodstock 1999 ise tam üç gün boyunca öfke, isyan ve büyük zarara sahne oldu. Peki bu felaketin sebebi neydi?

BİR NETFLIX DİZİSİ

SCHOOL TALES THE SERIES / 10 Ağustos

Tayland'ın usta korku filmi yönetmenlerinin imzasını taşıyan hayalet hikâyelerini içeren bu antolojide, lise koridorlarında korkunç olaylar yaşanıyor.

BİR NETFLIX FİLMİ

13: MÜZİKAL / 12 Ağustos

Anne babası boşandıktan sonra New York'tan Indiana'ya taşınan zeki Evan, Bar Mitzvah törenini gelmiş geçmiş en güzel partiye dönüştürmeye kararlıdır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

HAYATTA KALMAK İÇİN KAY: LEO BAKER'IN HİKÂYESİ / 11 Ağustos

Ünlü kaykaycı Leo Baker, bu belgeselde şöhret basamaklarını tırmanış hikâyesini ve cinsel kimliğini gizleme konusunda hissettiği büyük baskıyı anlatıyor.

BİR NETFLIX FİLMİ

ÖYLE VEYA BÖYLE / 17 Ağustos

Üniversiteden mezun olduğu gece hamilelik testi yaptıran Natalie'nin hayatı iki paralel gerçekliğe ayrılır. Acaba hayat ve aşk ona neler getirecek?

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

HE-MAN VE KÂİNATIN HÂKİMLERİ: 3. SEZON / 18 Ağustos

Efsanevi mutlak güç savaşı şimdi başlıyor! İskeletor, kâinatın kontrolünü ele geçirmeyi amaçlarken He-Man ve kahraman ekibi kaderlerini gerçekleştirmelidir.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

THE CUPHEAD SHOW!: 2. KISIM / 19 Ağustos

Popüler video oyunundan uyarlanan bu animasyon dizisinde, fevri Cuphead ve onun kolayca kandırılabilen kardeşi Mugman'in başlarına gelen talihsizliklere tanık olacaksınız.

BİR NETFLIX FİLMİ

FULLMETAL ALCHEMIST THE REVENGE OF THE SCAR / 20 Ağustos

Bu devam filminde Elric kardeşler şimdiye kadarki en zorlu rakipleriyle, alnında büyük bir yara izi olan yalnız bir seri katille karşı karşıya gelir.

BİR NETFLIX DİZİSİ

ÇOCUK OYUNCAĞI / 24 Ağustos

Ollie's Odyssey adlı kitaptan uyarlanan bu aile dizisinde bir oyuncak, onu kaybeden küçük çocuğu bulmak için her yeri karış karış arar.

BİR NETFLIX BELGESELİ

EĞLENCELİ TARİH DERSLERİ: 2. SEZON / 25 Ağustos

Kısa tarih dersleri geri dönüyor ve bu kez psikedelik uyuşturucuları, silaha dönüştürülmüş lazerleri ve hatta şişe sularını inceliyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

ANGRY BIRDS: YAZ ÇILGINLIĞI: 3. SEZON / 25 Ağustos

Red, Chuck, Bomba ve Stella diğer tüylü kampçı dostlarıyla birlikte çılgın yaz eğlencelerinin peşine düşerken Splinterwood Kampı'nın altını üstüne getiriyor.

BİR NETFLIX FİLMİ

BOŞ ZAMAN / 26 Ağustos

Fedakâr bir ev erkeği, eşi ve çocukları seyahate gidince yıllardır ilk kez kendine vakit ayırır ve parti meraklısı eski bir arkadaşıyla çılgın bir maceraya atılır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

PERDE ARKASI: 2. CİLT

Belgesel

Perde Arkası: Sahte Sevgili (16/08/2022)

Manti Te'o'nun Notre Dame'dan NFL'e uzanan futbol kariyerinde geleceği parlaktı ancak ortaya çıkan gizli ilişkisi, hayatını ve kariyerini altüst etti.

Perde Arkası: AND1'in Yükselişi ve Düşüşü (23/08/2022)

New York sokak basketbolundan ilham alan

etkili marka AND1, yerel basketbol efsanelerini uluslararası ikonlara dönüştürdü. Peki bu macera neden son buldu?

Perde Arkası: Sportmenlik Dışı Faul Operasyonu (30/08/2022)

NBA hakemi Tim Donaghy, görevli olduğu maçlarda bahis oynadığı için hapis yattıktan yıllar sonra ligi derinden sarsan kumar tezgâhını tekrar anlatıyor.

Her Hafta Yeni Bölüm